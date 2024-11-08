Альфонс-профессионал лишил уфимок иномарок

Но на этом его схемы не закончились. Обманщик также воспользовался добротой женщин и забрал у них личные автомобили — «Шевроле Круз» и «Киа Рио», а также занимал деньги. Мужчина также знал, что одна из потерпевших страдала от онкологического заболевания. Он обещал ей лечение без очереди и с импортными лекарствами, но это были лишь пустые слова.