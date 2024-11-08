Альфонс-профессионал лишил уфимок иномарок

Posted 8 ноября, 08:58
Published 8 ноября, 08:58
Modified 8 ноября, 10:05
Updated 8 ноября, 10:05
Как стало известно, с сентября 2021 года по июнь 2023 года мошенник, как настоящий мастер манипуляций, вошел в доверие к трем женщинам. Он убедил их оформить автокредиты для покупки автомобилей, обещая золотые горы от аренды. В результате, жертвы оформили кредиты на сумму почти 8 миллионов рублей и приобрели престижные автомобили — «Мерседес Бенц», «Киа Церато», «Ниссан Патрол» и «БМВ». Но вместо того чтобы получать прибыль самостоятельно, они передали свои новые машины мошеннику.
Но на этом его схемы не закончились. Обманщик также воспользовался добротой женщин и забрал у них личные автомобили — «Шевроле Круз» и «Киа Рио», а также занимал деньги. Мужчина также знал, что одна из потерпевших страдала от онкологического заболевания. Он обещал ей лечение без очереди и с импортными лекарствами, но это были лишь пустые слова.
В итоге, все полученные автомобили он перепродал третьим лицам, подделав подписи доверчивых женщин. Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей. Обвиняемый признал свою вину. Он ожидает вердикта под арестом. Уголовное дело уже направлено в Октябрьский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.