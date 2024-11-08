Дворник опознал уфимского убийцу

Согласно материалам дела, всё началось в сентябре 2021 года на улице Первомайской. В больницу был доставлен мужчина с тяжелыми травмами, который спустя десять дней скончался от полученных повреждений. Следствие установило, что этот инцидент произошёл между двумя знакомыми — оба ранее отбывали наказание за кражу. Конфликт между ними разгорелся неожиданно и перерос в драку.