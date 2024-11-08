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Posted 8 ноября, 06:40

Published 8 ноября, 06:40

Modified 8 ноября, 10:15

Updated 8 ноября, 10:15

Уфимец осужден на 10 лет за смертельную драку

Дворник опознал уфимского убийцу

8 ноября 2024, 06:40
Фото: Следком Башкирии.

Уфимец осужден на 10 лет за смертельную драку

В Уфе суд вынес приговор мужчине, который забрал жизнь своего знакомого и проявил агрессию к полицейскому, сообщает в пятницу, 8 ноября, Следком Башкирии.

Согласно материалам дела, всё началось в сентябре 2021 года на улице Первомайской. В больницу был доставлен мужчина с тяжелыми травмами, который спустя десять дней скончался от полученных повреждений. Следствие установило, что этот инцидент произошёл между двумя знакомыми — оба ранее отбывали наказание за кражу. Конфликт между ними разгорелся неожиданно и перерос в драку.

Следователи провели масштабное расследование: допросили очевидцев, изучили круг общения потерпевшего и даже обратились за помощью к дворнику, который стал ключевым свидетелем. Именно он смог опознать нападавшего — знакомого жертвы. В ходе драки уфимец нанес своему другу множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, что привело к смертельной черепно-мозговой травме.

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Но это не единственный эпизод этой истории. После задержания обвиняемый ударил сотрудника полиции во время обыска.

— Злоумышленник ударил полицейского по лицу и шее, — сообщает прокуратура Башкирии.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По приговору суд назначил мужчине десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина решилась вступиться за пьяный мужчин, вследствие чего ударила полицейского.

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