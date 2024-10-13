Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе

Posted 13 октября, 16:32
Published 13 октября, 16:32
Modified 13 октября, 16:34
Updated 13 октября, 16:34
В Уфе по инциденту с возгоранием газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
— Следственное управление по Орджоникидзевскому району Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан завело дело против местного жителя, которого подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство способом, представляющим опасность для окружающих) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), — сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Согласно данным следствия, 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая антипатию к соседу, задумал его убить. Для этого он, находясь в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ладыгина, снял заглушку с газовой трубы, установленную газовиками за неуплату, и запустил газ в свое жилище. К утру помещение заполнилось газом, что привело к хлопку и возгоранию. В результате инцидента пострадали женщина и сам подозреваемый; оба были госпитализированы, а также серьезно повреждены несколько квартир и общее имущество.
Сейчас продолжается проверка помещений и конструкций дома, назначены судебные экспертизы, допрос свидетелей, подозреваемый задержан, его допрашивают, и решается вопрос о мере пресечения в виде ареста. Об этом следствие будет ходатайствовать в суде. Конечное решение о мере пресечения будет определено постановлением суда.
Кроме того, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Уфы заслушали доклады должностных лиц по итогам проведённой работы по ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажном доме по улице Ладыгина. Обследование первого и второго подъездов завершено, и люди вернулись в свои квартиры. Вместе с этим, 12 жителей третьего подъезда, на время инструментального обследования и восстановительных работ, временно будут проживать в Чрезвычайном жилом фонде Уфы.
На месте организовано дежурство сотрудников полиции. Работы продолжаются, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.