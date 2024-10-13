mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 16:32

Published 13 октября, 16:32

Modified 13 октября, 16:34

Updated 13 октября, 16:34

Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе

Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе

13 октября 2024, 16:32
Фото: 1MI
Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Следователи нашли причину взрыва газа во многоэтажном доме, сообщает пресс-служба СК Башкирии в воскресенье, 13 октября.

В Уфе по инциденту с возгоранием газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

— Следственное управление по Орджоникидзевскому району Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан завело дело против местного жителя, которого подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство способом, представляющим опасность для окружающих) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), — сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Согласно данным следствия, 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая антипатию к соседу, задумал его убить. Для этого он, находясь в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ладыгина, снял заглушку с газовой трубы, установленную газовиками за неуплату, и запустил газ в свое жилище. К утру помещение заполнилось газом, что привело к хлопку и возгоранию. В результате инцидента пострадали женщина и сам подозреваемый; оба были госпитализированы, а также серьезно повреждены несколько квартир и общее имущество.

Сейчас продолжается проверка помещений и конструкций дома, назначены судебные экспертизы, допрос свидетелей, подозреваемый задержан, его допрашивают, и решается вопрос о мере пресечения в виде ареста. Об этом следствие будет ходатайствовать в суде. Конечное решение о мере пресечения будет определено постановлением суда.

Видео: СК РБ.
Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление
Узнать подробнее

Кроме того, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Уфы заслушали доклады должностных лиц по итогам проведённой работы по ликвидации последствий взрыва газа в пятиэтажном доме по улице Ладыгина. Обследование первого и второго подъездов завершено, и люди вернулись в свои квартиры. Вместе с этим, 12 жителей третьего подъезда, на время инструментального обследования и восстановительных работ, временно будут проживать в Чрезвычайном жилом фонде Уфы.

На месте организовано дежурство сотрудников полиции. Работы продолжаются, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Читайте также:
В уфимской многоэтажке прогремел взрывУфимский самолет сошел с ума в небеЭлвин Грей потерял слух
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Полиция#Россия#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Возгорание#Белебей#Арест#Мелеуз#Преступления#Госпитализация#Покушение на убийство#Газовый взрыв#Судебная экспертиза#Взрыв газа на Ладыгина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика