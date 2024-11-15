Убийцу нашли по дороге из крови

Posted 15 ноября, 13:11
Published 15 ноября, 13:11
Modified 15 ноября, 19:23
Updated 15 ноября, 19:23
Правоохранители считают, что 9 ноября подсудимый накрыл банкет со своим знакомым. Как это часто бывает, горячительные напитки слишком сильно развязали собутыльникам языки — слово за слово, между любителями выпить завязалась перепалка, перешедшая позже в рукоприкладство.
В какой-то момент хозяин квартиры решил выгнать бестактного гостя, а пока пытался вытолкнуть оппонента из жилища, трижды ударил кулаком по голове. Этого хватило, чтобы нанести мужчине серьёзную черепно-мозговую травму. Покинув жилище, горожанин упал без сознания в подъезде. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть пациента.
— В ходе работы на месте происшествия <…> следы крови привели к квартире обвиняемого, — сообщили в Следственном комитете.
Под тяжестью улик мужчина в содеянном признался.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мать едва не убила собственную дочь в качестве «воспитательной меры».