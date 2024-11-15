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Posted 15 ноября, 13:11

Published 15 ноября, 13:11

Modified 15 ноября, 19:23

Updated 15 ноября, 19:23

В Башкирии поместили под стражу подозреваемого в убийстве

Убийцу нашли по дороге из крови

15 ноября 2024, 13:11
Фото: Управление Следственного комитета по Республике Башкортостан.

В Башкирии поместили под стражу подозреваемого в убийстве

Суд в Стерлитамаке избрал меру пресечения местному жителю — по версии следствия, мужчина случайно убил гостя, с которым распивал алкоголь, сообщает пресс-служба СК в пятницу, 15 ноября.

Правоохранители считают, что 9 ноября подсудимый накрыл банкет со своим знакомым. Как это часто бывает, горячительные напитки слишком сильно развязали собутыльникам языки — слово за слово, между любителями выпить завязалась перепалка, перешедшая позже в рукоприкладство.

В какой-то момент хозяин квартиры решил выгнать бестактного гостя, а пока пытался вытолкнуть оппонента из жилища, трижды ударил кулаком по голове. Этого хватило, чтобы нанести мужчине серьёзную черепно-мозговую травму. Покинув жилище, горожанин упал без сознания в подъезде. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть пациента.

— В ходе работы на месте происшествия <…> следы крови привели к квартире обвиняемого, — сообщили в Следственном комитете.

Под тяжестью улик мужчина в содеянном признался.

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