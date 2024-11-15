Убийцу нашли по дороге из крови

Правоохранители считают, что 9 ноября подсудимый накрыл банкет со своим знакомым. Как это часто бывает, горячительные напитки слишком сильно развязали собутыльникам языки — слово за слово, между любителями выпить завязалась перепалка, перешедшая позже в рукоприкладство.