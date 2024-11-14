Пьяная мать придушила загулявшую дочь в Башкирии

Posted 14 ноября, 07:23
Published 14 ноября, 07:23
Modified 14 ноября, 08:33
Updated 14 ноября, 08:33
В Белорецке произошла одна из тех историй, которые, кажется, бывают только в российских ток-шоу. Одним вечером 15-летняя девочка вернулась домой с прогулки, а горе-мамаша, решившая провести вечер в компании с алкоголем, устроила дочери настоящий «разговор по душам». Родительница рассказала, что задержка на улице — это не нечаянный проступок, а повод, чтобы столкнуться лицом к лицу с новой семейной традицией: телесным наказанием под соусом из алкоголя и побоев.
Незаконные приемы родительского воспитания достигли своего апогея, когда мама, сидя сверху на дочке, решила провести терапию с пристрастием, начав душить подростка. Может, она думала, что это поможет укрепить их отношения? Внезапно, внушая страх, она велела дочке держаться подальше от дома. К счастью, девочке удалось сбежать к бабушке, где ей предстояло восстанавливать свои нервы.
После этого инцидента женщина стала фигуранткой уголовного дела. Конечно, она раскаялась, но почему-то решила ничего не говорить на суде, воспользовавшись своим правом молчать. А пока мы ждем решения суда, спешим напомнить: алкоголь и семейные ценности зачастую не совмещаются.