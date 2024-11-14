Пьяная мать придушила загулявшую дочь в Башкирии

В Белорецке произошла одна из тех историй, которые, кажется, бывают только в российских ток-шоу. Одним вечером 15-летняя девочка вернулась домой с прогулки, а горе-мамаша, решившая провести вечер в компании с алкоголем, устроила дочери настоящий «разговор по душам». Родительница рассказала, что задержка на улице — это не нечаянный проступок, а повод, чтобы столкнуться лицом к лицу с новой семейной традицией: телесным наказанием под соусом из алкоголя и побоев.