mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 10:23

Published 22 октября, 10:23

Modified 22 октября, 10:36

Updated 22 октября, 10:36

Уфимец изнасиловал и убил сестру

Уфимец изнасиловал и убил сестру

22 октября 2024, 10:23
Фото: mkset.ru
Домашний тиран признался во всех инкриминируемых ему преступлениях и ждет приговора за решеткой, сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии во вторник, 22 октября.
Фото: t.me/myufa_rb

В Уфе за преступления против своей сводной несовершеннолетней сестры, ее включая изнасилование и убийство, ответит 22-летний мужчина.

Следственным управлением по Орджоникидзевскому району Уфы завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, таких как убийство с особой жестокостью, совмещенное с изнасилованием, а также в краже и незаконном обороте наркотиков. Мужчина признал свою вину и находится под стражей. Дело передано в Верховный суд Республики Башкортостан для дальнейшего рассмотрения.

— Установлено, что в ночь с 9 на 10 октября 2023 года, находясь под действием наркотиков в отсутствие матери, обвиняемый совершил насильственные действия против своей 14-летней сестры, после чего задушил её и спрятал тело в диване. Когда мать вернулась домой и уснула, он попытался избавиться от тела, переместив его в багажник её автомобиля, но, испугавшись задержания, оставил тело в машине у дома. На утро мать, не найдя дочь, обратилась в полицию и вскоре сама обнаружила её тело, — рассказывает фабулу уголовного дела пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Сотрудниками полиции и следствия были проведены оперативные меры, в результате которых обвиняемый был задержан на чердаке здания. У него нашли наркотики. Он также украл вещи сестры на сумму свыше ₽34 000.

Видео: mkset.ru. Видео: СК РБ
Школьницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Лидер коммунистов скончался в Башкирии«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусовВ Уфе появились конкуренты квадроберов
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Наркотики#Уголовное дело#Убийство#Башкортостан#Полиция#Россия#Верховный суд#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Изнасилование#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Преступления#Инциденты#Следственный комитет#Сестра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика