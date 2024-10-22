Уфимец изнасиловал и убил сестру

— Установлено, что в ночь с 9 на 10 октября 2023 года, находясь под действием наркотиков в отсутствие матери, обвиняемый совершил насильственные действия против своей 14-летней сестры, после чего задушил её и спрятал тело в диване. Когда мать вернулась домой и уснула, он попытался избавиться от тела, переместив его в багажник её автомобиля, но, испугавшись задержания, оставил тело в машине у дома. На утро мать, не найдя дочь, обратилась в полицию и вскоре сама обнаружила её тело, — рассказывает фабулу уголовного дела пресс-служба Следственного комитета Башкирии.