Уфимец изнасиловал и убил сестру

Posted 22 октября, 10:23
Published 22 октября, 10:23
Modified 22 октября, 10:36
Updated 22 октября, 10:36
В Уфе за преступления против своей сводной несовершеннолетней сестры, ее включая изнасилование и убийство, ответит 22-летний мужчина.
Следственным управлением по Орджоникидзевскому району Уфы завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, таких как убийство с особой жестокостью, совмещенное с изнасилованием, а также в краже и незаконном обороте наркотиков. Мужчина признал свою вину и находится под стражей. Дело передано в Верховный суд Республики Башкортостан для дальнейшего рассмотрения.
— Установлено, что в ночь с 9 на 10 октября 2023 года, находясь под действием наркотиков в отсутствие матери, обвиняемый совершил насильственные действия против своей 14-летней сестры, после чего задушил её и спрятал тело в диване. Когда мать вернулась домой и уснула, он попытался избавиться от тела, переместив его в багажник её автомобиля, но, испугавшись задержания, оставил тело в машине у дома. На утро мать, не найдя дочь, обратилась в полицию и вскоре сама обнаружила её тело, — рассказывает фабулу уголовного дела пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Сотрудниками полиции и следствия были проведены оперативные меры, в результате которых обвиняемый был задержан на чердаке здания. У него нашли наркотики. Он также украл вещи сестры на сумму свыше ₽34 000.