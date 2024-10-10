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Posted 10 октября, 06:29

Published 10 октября, 06:29

Modified 10 октября, 07:14

Updated 10 октября, 07:14

Бизнес-призраков выявили в Башкирии

Бизнес-призраков выявили в Башкирии

10 октября 2024, 06:29
Фото: mkset.ru
Сюжет
Вакцинация
В Стерлитамакском районе женщине назначено наказание в виде лишения свободы за вовлечение в создание фиктивных организаций и обеспечение доступа третьим лицам к их счетам, сообщает в четверг, 10 октября, пресс-служба Республики Башкортостан.

Суд города Стерлитамак вынес решение по делу местной фейковой бизнес-леди. Жительница Республики Башкортостан была признана виновной в двух экономических преступлениях. Ей была вменена уголовная ответственность по части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ (создание юридического лица через подставные лица) и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот средств оплаты и электронных денежных средств).

Согласно вердикту суда, в ноябре 2022 года к обвиняемой обратился неизвестный с предложением за ₽10 000 стать подставным лицом для регистрации двух коммерческих структур. При этом женщина понимала, что не будет управлять этими организациями или вести их финансовую деятельность. Предпринимательницей она стала только на бумаге. Это и нужно было ее «партнеру по бизнесу».

Обвиняемая подготовила необходимые документы для фейковых фирм, после внесения данных о государственной регистрации в реестр, открыла расчетные счета в банке и передала информацию третьему лицу.

Женщина признала свою вину, ранее она уже была осуждена за преступления против собственности. Суд постановил назначить ей три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в ₽100 000.

Бизнесу раздали землю в Башкирии
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Напомним, ранее Mkset рассказывал о том, что в Башкирии выявили поддельные справки о вакцинации в пандемию COVID-19. Их всем желающим и оплачивающим их изготовление выписывал врач. За эти услуги медику пришлось поплатиться в суде: был выписан солидный штраф.

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