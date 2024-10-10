Бизнес-призраков выявили в Башкирии

Согласно вердикту суда, в ноябре 2022 года к обвиняемой обратился неизвестный с предложением за ₽10 000 стать подставным лицом для регистрации двух коммерческих структур. При этом женщина понимала, что не будет управлять этими организациями или вести их финансовую деятельность. Предпринимательницей она стала только на бумаге. Это и нужно было ее «партнеру по бизнесу».