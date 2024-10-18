Автохлам стал вещдоком в Башкирии

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, машина привлекла внимание 40-летнего местного жителя. Этот безработный мужчина заметил долго стоящую машину на одном месте и подумал: «Почему бы не взять ее и не продать по запчастям?». Не долго думая (и явно не обращая внимания на моральные аспекты и уголовный кодекс), подозреваемый заказал эвакуатор и скомандовал перевести автомобиль к себе во двор. За считанные дни правоохранители установили личность похитителя и задержали его.