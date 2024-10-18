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Posted 18 октября, 06:22

Published 18 октября, 06:22

Modified 18 октября, 07:21

Updated 18 октября, 07:21

Сломанный автомобиль украли в Башкортостане

Автохлам стал вещдоком в Башкирии

18 октября 2024, 06:22
Фото: УМВД по Стерлитамаку

Сломанный автомобиль украли в Башкортостане

Безработный мужчина решил разбогатеть за счет старого автомобиля, сообщает в пятницу, 18 октября, УМВД России по Стерлитамаку.

Оказавшись в центре событий, 72-летний пенсионер подал заявление в полицию о краже своего автомобиля. Дело в том, что его «железный конь» находился не в самом лучшем состоянии — скорее, это был автохлам, который долгое время стоял без дела во дворе дома. Мужчина периодически навещал свою машину, словно старого друга, но однажды обнаружил, что тот исчез.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, машина привлекла внимание 40-летнего местного жителя. Этот безработный мужчина заметил долго стоящую машину на одном месте и подумал: «Почему бы не взять ее и не продать по запчастям?». Не долго думая (и явно не обращая внимания на моральные аспекты и уголовный кодекс), подозреваемый заказал эвакуатор и скомандовал перевести автомобиль к себе во двор. За считанные дни правоохранители установили личность похитителя и задержали его.

Теперь безработному авантюристу грозит уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ), а потерянная машина вернется к своему законному владельцу. Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Уфимец месяц воровал в магазине
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Как ранее сообщал Mkset, уфимец на протяжении месяца тайком выносил из магазина строительные материалы и продавал их на стороне.

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