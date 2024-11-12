Чиновник десять лет воровал бюджет в Башкирии

Согласно следствию, с 2012 года по 2021 год велось активное изготовление поддельных договоров об оказании услуг между местным управлением и сыном обвиняемого. Схема обмана была проста: родственник бывшего главы совета обслуживал и чинил служебные машины, а сам чиновник составлял акты с несуществующими суммами и услугами. В результате аферы хитрец смог заполучить на свой счет более ₽880 000.