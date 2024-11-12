mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 08:06

Published 12 ноября, 08:06

Modified 12 ноября, 08:09

Updated 12 ноября, 08:09

В Башкортостане глава сельсовета предстанет перед судом

Чиновник десять лет воровал бюджет в Башкирии

12 ноября 2024, 08:06
Фото: 1MI.

В Башкортостане глава сельсовета предстанет перед судом

Бывший председатель в Татышлинском районе окажется на скамье подсудимых за использование бюджетных средств не по назначению, сообщила пресс-служба Прокуратуры РБ во вторник, 12 ноября.

В ходе следствия прокуратура Татышлинского района Башкирии утвердила обвинение по уголовному делу по отношению бывшего главы Верхнетатышлинского сельсовета, которого подозревали в незаконной растрате выделенных государством средств. В ходе проверки были получены материалы, подтверждающие махинации с бюджетом.

Согласно следствию, с 2012 года по 2021 год велось активное изготовление поддельных договоров об оказании услуг между местным управлением и сыном обвиняемого. Схема обмана была проста: родственник бывшего главы совета обслуживал и чинил служебные машины, а сам чиновник составлял акты с несуществующими суммами и услугами. В результате аферы хитрец смог заполучить на свой счет более ₽880 000.

«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал
Узнать подробнее
— На данный момент обвиняемый признал свою вину и вернул украденные средства в полном объеме. Совсем скоро экс-глава сельсовета предстанет перед судом и получит справедливое наказание. Уголовное дело передано в Балтачевский межрайонный суд, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Читайте также:
В Башкирию нелегально запускали фурыОтдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из БашкирииПодросток отбил женщину у грабителей в Башкирии
#Яна Соболева#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Прокуратура Башкортостана#Уголовное дело#Деньги#Суд#Башкортостан#Кража#Россия#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Обман#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Районный суд#Мелеуз#Преступления#Махинации#Судебный процесс#Финансовые махинации#Сельсовет#Прокуратура РБ#Бюджетные деньги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика