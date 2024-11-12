Чиновник десять лет воровал бюджет в Башкирии

Posted 12 ноября, 08:06
Published 12 ноября, 08:06
Modified 12 ноября, 08:09
Updated 12 ноября, 08:09
В ходе следствия прокуратура Татышлинского района Башкирии утвердила обвинение по уголовному делу по отношению бывшего главы Верхнетатышлинского сельсовета, которого подозревали в незаконной растрате выделенных государством средств. В ходе проверки были получены материалы, подтверждающие махинации с бюджетом.
Согласно следствию, с 2012 года по 2021 год велось активное изготовление поддельных договоров об оказании услуг между местным управлением и сыном обвиняемого. Схема обмана была проста: родственник бывшего главы совета обслуживал и чинил служебные машины, а сам чиновник составлял акты с несуществующими суммами и услугами. В результате аферы хитрец смог заполучить на свой счет более ₽880 000.
— На данный момент обвиняемый признал свою вину и вернул украденные средства в полном объеме. Совсем скоро экс-глава сельсовета предстанет перед судом и получит справедливое наказание. Уголовное дело передано в Балтачевский межрайонный суд, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.