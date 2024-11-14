Празднование

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Ноябрь
Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»
14 ноября, 10:55
Октябрь
Салют в Уфе на День Республики не запустят
10 октября, 14:45
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Сентябрь
День Башкирии в Уфе: что, где, когда
18 сентября, 22:21
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию
8 сентября, 09:44
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
3 сентября, 09:36
Новый праздник ввели в Башкирии
2 сентября, 17:40
День города в Уфе закончился женской дракой
1 сентября, 18:33
Август
День города в Уфе — как будет работать транспорт
30 августа, 08:03
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
На День города Уфе введут круглосуточную охрану
22 августа, 16:20
Уфа заменила звезд на День города
21 августа, 07:47
Уфа отказывается от звезд на День города
13 августа, 16:59
Уфу перекроют на трое суток из-за Дня города
8 августа, 08:45
Июль
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
25 июля, 12:47
Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами
Общественник Альберт Рахматуллин оценил уровень трат и креатива городских властей и высказался об этом в своём Telegram-канале.
17 июля, 11:58
Салют на юбилей Уфы — быть или не быть
12 июля, 09:18
Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу
Ленту в честь Башкирии готовят московская кинокомпания «12Кадр» и уфимская киностудия «Уральский кинопарк» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета».
8 июля, 10:51
Июнь
В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой
28 июня, 05:45

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