Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»

Таким образом, килограмм красной икры стоит в Уфе от ₽7 426 до ₽11090. Обычно, за новогодние праздники россияне, в среднем, съедают по 125 г красной икры. Таким образом, новогодний семейный стол на 7-10 человек даже при среднем объеме только икры может влететь хозяйке в копеечку. Не проще ли и выгоднее приготовить красную икру дома самостоятельно?



Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что новогодние товары — искусственные ёлки и мандарины — в Башкирии подорожали, в среднем, на 20%. И спрос на праздничные атрибуты в регионе падает.