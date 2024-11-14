Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»

Posted 14 ноября, 10:55
Published 14 ноября, 10:55
Modified 14 ноября, 11:01
Updated 14 ноября, 11:01
Если нет возможности купить настоящую икру, можно своими силами сделать недорогую имитацию. Продукт получается не хуже магазинных аналогов — у него приятный рыбный вкус, а кроме того в домашней имитированной икре нет химических усилителей вкуса и веществ, увеличивающих срок годности.
Рецепт, с помощью которого вы приготовите дешево дорогое угощение всего за полчаса, опубликован в Дзен-блоге «ПРО красивости: DIY и искусство». Для двух порций имитированной красной икры вам понадобятся следующие ингредиенты:
Отмывать икру от масла не требуется. Если планируете использовать позже, храните в банке в холодильнике. На новогоднем столе эффектная закуска будет пользоваться спросом. Учитывая, что помимо икры, на праздничном ужине много других угощений и взрослых напитков — домашняя красная икра будет уходить на «ура» и подмены никто не заметит. А вот для кошелька — заметная экономия.
Если Вы всё же решили потратиться на новогодний деликатес, как нужно знать, как правильно выбирать красную икру. Свои рекомендации дают специалисты Роспотребнадзора.
Некоторые недобросовестные производители или продавцы могут выдавать за натуральную красную икру «икорный продукт» или даже откровенную подделку. Также существует возможность, что продукт является частичноFake товаром, в котором смешаны натуральная икра и искусственные компоненты.
Чтобы избежать неприятностей и сохранить здоровье, не приобретайте икру на несанкционированных рынках или у случайных продавцов, так как это может привести к покупке опасного для здоровья продукта или фальсификата.
Прежде чем сделать покупку, определитесь с формой упаковки: фасованная икра может быть менее качественной, а жестяная банка не позволит вам визуально оценить продукт. Оптимально выбирать икру в стеклянной банке.
Обратите внимание на информацию на упаковке: на ней должна быть указана рыба, дата производства и фасовки. Качественная икра должна соответствовать стандартам, а если она произведена по техническим условиям, вероятно, была изготовлена из замороженного продукта.
Проверяйте также маркировку: на жестяной банке обязательно должны быть дата производства, слово «ИКРА», номер производителя и индекс рыбной отрасли. Избегайте продуктов, содержащих добавку Е-239, запрещенную с 2010 года.
Заглянет в онлайн-каталоги крупных торговых сетей. Там мы найдем множество предложений, но сложно сказать, что они рассчитаны на кошелёк любой толщины.
«Лента»
— Икра лососевая «365 дней» зернистая, 1-й сорт, 75г — ₽557,89
— Икра лососевая «Красное золото», 1-й сорт, 500г — ₽6 526,39
«Ашан»
— Икра лососевая «Тунгутун» зернистая, 90 г — ₽799,99
— Икра лососевая «Русское море» зернистая, 500 г — ₽6 799,99
«Пятерочка»
— Икра лососевых рыб соленая, 95г — ₽749, 99
— Икра «Красное Золото» лососевая зернистая соленая, 100г — ₽1 109
Таким образом, килограмм красной икры стоит в Уфе от ₽7 426 до ₽11090. Обычно, за новогодние праздники россияне, в среднем, съедают по 125 г красной икры. Таким образом, новогодний семейный стол на 7-10 человек даже при среднем объеме только икры может влететь хозяйке в копеечку. Не проще ли и выгоднее приготовить красную икру дома самостоятельно?
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что новогодние товары — искусственные ёлки и мандарины — в Башкирии подорожали, в среднем, на 20%. И спрос на праздничные атрибуты в регионе падает.