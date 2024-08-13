Уфа отказывается от звезд на День города

Опыт отказа от звездной программы уже есть в регионе. Власти Кумертау объявили об отмене всех праздничных мероприятий по случаю Дня города, запланированных на 17 августа 2024 года. Мэр Кумертау Олег Астахов подчеркнул важность сосредоточения усилий на помощи пострадавшим жителям Курской области и поддержке участников специальной военной операции.