Уфа отказывается от звезд на День города

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
По информации «Ъ-Уфа», власти столицы Башкортостана пересматривают программу юбилейного мероприятия. В частности, выступления известных артистов, таких как Полина Гагарина, Гарик Сукачев, Юрий Антонов и Олег Газманов. Первоначально предполагалось, что их участие обойдется городу в 59 миллионов рублей. Какие выступления будут отменены источник «Ъ-Уфа» не уточняет.
Опыт отказа от звездной программы уже есть в регионе. Власти Кумертау объявили об отмене всех праздничных мероприятий по случаю Дня города, запланированных на 17 августа 2024 года. Мэр Кумертау Олег Астахов подчеркнул важность сосредоточения усилий на помощи пострадавшим жителям Курской области и поддержке участников специальной военной операции.