Салют в Уфе на День Республики не запустят

Posted 10 октября, 14:45
Published 10 октября, 14:45
Modified 10 октября, 14:54
Updated 10 октября, 14:54
Отметим, что от салюта в столице региона власти отказываются уже больше года — жителям и гостям Уфы посмотреть на шоу с декоративными огнями не удалось и во время празднования минувшего Дня Республики, в октябре 2023 года.
Основания для отказа от салютов власти города объяснять не стали. Отметим, что когда уфимские чиновники заявляли, что не будут пускать фейерверк на 9 мая 2024 года, было обещано передать сэкономленные средства военнослужащим.
Напомним, отмечать День Республики в Уфе будут в пятницу, 11 октября. Ранее Mkset подробно рассказывал о программе празднования.