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Posted 10 октября, 14:45

Published 10 октября, 14:45

Modified 10 октября, 14:54

Updated 10 октября, 14:54

Салют в Уфе на День Республики не запустят

Салют в Уфе на День Республики не запустят

10 октября 2024, 14:45
Фото: 1MI
Очередные торжества в башкирской столице пройдут без фейерверка — печальной для многих горожан подробностью поделилась уфимская мэрия в четверг, 10 октября.

Отметим, что от салюта в столице региона власти отказываются уже больше года — жителям и гостям Уфы посмотреть на шоу с декоративными огнями не удалось и во время празднования минувшего Дня Республики, в октябре 2023 года.

Основания для отказа от салютов власти города объяснять не стали. Отметим, что когда уфимские чиновники заявляли, что не будут пускать фейерверк на 9 мая 2024 года, было обещано передать сэкономленные средства военнослужащим.

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Напомним, отмечать День Республики в Уфе будут в пятницу, 11 октября. Ранее Mkset подробно рассказывал о программе празднования.

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