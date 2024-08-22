На День города Уфе введут круглосуточную охрану

Кроме того, на повестке дня стоял вопрос подготовки учебных заведений к новому учебному году. Глава региона сообщил, что все образовательные организации уже обследованы, и ситуация с антитеррористической защищенностью значительно улучшилась благодаря выделению бюджетных средств. Однако он напомнил, что безопасность школ всегда должна оставаться в центре внимания.