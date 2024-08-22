На День города Уфе введут круглосуточную охрану

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 16:24
В четверг, 22 августа, в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии, где обсудили важные вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих праздников и выборов. В 2024 году Уфа отмечает свой юбилей, и подготовка к торжествам идет полным ходом.
— Наиболее масштабные культурно-массовые мероприятия пройдут 30 и 31 августа с участием большого числа жителей и гостей республики, — отметил Хабиров.
Он подчеркнул, что все городские площади и парки должны находиться под особым контролем и круглосуточной охраной. Это решение направлено на то, чтобы каждый мог наслаждаться праздником без лишних забот о безопасности.
Кроме того, на повестке дня стоял вопрос подготовки учебных заведений к новому учебному году. Глава региона сообщил, что все образовательные организации уже обследованы, и ситуация с антитеррористической защищенностью значительно улучшилась благодаря выделению бюджетных средств. Однако он напомнил, что безопасность школ всегда должна оставаться в центре внимания.
Не менее важным событием станут выборы главы Башкортостана, которые пройдут с 6 по 8 сентября. На этих выборах будут задействованы 3,3 тысячи избирательных участков, где смогут проголосовать около трех миллионов избирателей. Хабиров акцентировал внимание на необходимости тщательного обследования всех участков и обеспечения их охраны.
— Задача силовых ведомств — профессионально мониторить общественные настроения и оперативную обстановку, — добавил он.
Участники заседания также определили порядок межведомственного взаимодействия в период проведения запланированных мероприятий.