Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу

Основатель и актер творческого объединения «Квартет И» Камиль Ларин будет участником съемок фильма «Однажды в Уфе»(0+). Роль звезды театра и кино в фильме про Уфу пока не уточняется. Производство ленты стартует в ТРЦ «Планета» в Уфе во вторник, 9 июля. Продолжительность съемок не указывают. Как и то, будет ли у фанатов звезд отечественного кино и театра возможность понаблюдать за процессом.