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Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу

Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу

8 июля 2024, 10:51
Ленту в честь Башкирии готовят московская кинокомпания «12Кадр» и уфимская киностудия «Уральский кинопарк» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета».

Основатель и актер творческого объединения «Квартет И» Камиль Ларин будет участником съемок фильма «Однажды в Уфе»(0+). Роль звезды театра и кино в фильме про Уфу пока не уточняется. Производство ленты стартует в ТРЦ «Планета» в Уфе во вторник, 9 июля. Продолжительность съемок не указывают. Как и то, будет ли у фанатов звезд отечественного кино и театра возможность понаблюдать за процессом.

Помимо звезды «Квартета И», актера франшиз «День выборов»(16+) и «О чем говорят мужчины»(16+) и фильма «День радио»(16+), в съемках фильма примут участие 24-летняя артистка Пермского академического Театра Анастасия Панова, выпускник театрального института имени Б. В. Щукина Денис Никитин, звезда успешных в прокате «Холопов» (12+) Сергей Соцердотский и выпускница ГИТИСа Полина Шашуро.

Уже известен сюжет. События романтической комедии — сказки развернутся в ближайшему будущем — во время празднования 450-летия города. Главной героине предстоит разглядеть в одном из манекенов в торговом центре заколдованного парня, спасти его и найти любовь. Можно предположить, что исполнительней главной роли станет очаровательная и юная Анастасия Панова.

Помимо Уфы, съемки сцен пройдут на территории Республики Башкортостан — в знаковых и узнаваемых уголках региона. В фильме планируют показать сцены из природных заповедников.

Премьера картины запланирована на октябрь 2025 года, в канун празднования Дня Республики Башкортостан. В 2025 году регион отпразднует свое 35-летие.

Напомним, киноиндустрия активизировалась в Уфе с 2017 года. За это время в столице Башкирии и про город сняли более пяти кинолент.

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