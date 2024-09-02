Новый праздник ввели в Башкирии

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
В Башкирии начнут готовиться к празднованию Дня Республики. Торжественные мероприятия по этому поводу в регионе запланировали на 11 октября 2024 года.
Сам праздник приурочен к очередной годовщине подписания Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Напомним, выпущена она была 11 октября 1990 года. Праздничной датой этот день впервые стал в 1992 году.
Текст документа о предстоящих торжествах за подписью Хабирова гласит, что главам районов и городов порекомендуют на их усмотрение провести соответствующие мероприятия. Учитывая то, что осенью 2024 года многие муниципалитеты региона решили отменить традиционный День города, не исключено, что и в этот раз ряд чиновников решит отказаться от всех празднований или провести их с акцентом на сбор средств для военных нужд.
Источники финансирования мероприятий Хабиров поручил определить правительству региона. В состав оргкомитета вошли 30 человек. Среди них — работники аппарата главы Республики, начальники региональных министерств и их заместители, руководители других башкортостанских ведомств и организаций.