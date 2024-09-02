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Новый праздник ввели в Башкирии

Новый праздник ввели в Башкирии

2 сентября 2024, 17:40
Фото: 1MI
Соответствующий документ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

В Башкирии начнут готовиться к празднованию Дня Республики. Торжественные мероприятия по этому поводу в регионе запланировали на 11 октября 2024 года.

Сам праздник приурочен к очередной годовщине подписания Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Напомним, выпущена она была 11 октября 1990 года. Праздничной датой этот день впервые стал в 1992 году.

Текст документа о предстоящих торжествах за подписью Хабирова гласит, что главам районов и городов порекомендуют на их усмотрение провести соответствующие мероприятия. Учитывая то, что осенью 2024 года многие муниципалитеты региона решили отменить традиционный День города, не исключено, что и в этот раз ряд чиновников решит отказаться от всех празднований или провести их с акцентом на сбор средств для военных нужд.

Источники финансирования мероприятий Хабиров поручил определить правительству региона. В состав оргкомитета вошли 30 человек. Среди них — работники аппарата главы Республики, начальники региональных министерств и их заместители, руководители других башкортостанских ведомств и организаций.

День города отменен в Башкирии
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