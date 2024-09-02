Новый праздник ввели в Башкирии

Текст документа о предстоящих торжествах за подписью Хабирова гласит, что главам районов и городов порекомендуют на их усмотрение провести соответствующие мероприятия. Учитывая то, что осенью 2024 года многие муниципалитеты региона решили отменить традиционный День города, не исключено, что и в этот раз ряд чиновников решит отказаться от всех празднований или провести их с акцентом на сбор средств для военных нужд.