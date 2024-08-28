«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах

Футбольное дерби между командами «Торпедо» и «Уфа» состоится в субботу, 31 августа. Матч пройдет в канун 450-летия Уфы, и клуб не смог остаться в стороне от юбилея любимого города. Пресс-служба ФК «Уфа» показала футболки, в которой спортсмены клуба выйдут на газон праздничный день. На белом полотне изображен символ Уфы — куница. Дизайн дополнен эмблемой клуба и тематическим хэштегом. Такую форму ФК «Уфа» намерен использовать эксклюзивно — только на один матч на стадионе «Нефтяник».