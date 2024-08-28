«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
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Updated Сегодня, 11:44
Футбольное дерби между командами «Торпедо» и «Уфа» состоится в субботу, 31 августа. Матч пройдет в канун 450-летия Уфы, и клуб не смог остаться в стороне от юбилея любимого города. Пресс-служба ФК «Уфа» показала футболки, в которой спортсмены клуба выйдут на газон праздничный день. На белом полотне изображен символ Уфы — куница. Дизайн дополнен эмблемой клуба и тематическим хэштегом. Такую форму ФК «Уфа» намерен использовать эксклюзивно — только на один матч на стадионе «Нефтяник».
Московское «Торпедо» имеет богатую историю и является одним из старейших футбольных клубов нашей страны: 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР. В сезоне 2018/19 — победитель Второй лиги зоны «Центр». В сезоне 2021/22 московская команда стала чемпионом Первой лиги и вышла в Российскую Премьер-лигу, где провела один сезон.
Первая официальная встреча «Уфы» и «Торпедо» состоялась 16 июля 2012 года, в том матче уфимцы одержали уверенную победу — 3:0. Впоследствии «Уфа» и «Торпедо» встречались еще 6 раз. Последняя встреча состоялась совсем недавно, 26 сентября 2023 года уфимцы в игре 4-го раунда Кубка России одержали победу в серии пенальти — 8:7. Отметим, что в истории противостояний «Уфа» ни разу не проигрывала «Торпедо», 3 раза уфимцы были сильнее, 4 раза матчи заканчивались вничью.
Празднование 450-летие Уфы состоится в последние дни лета, 30 и 31 августа. Программа и афиша Дня города в Уфе размещена на сайте Mkset.