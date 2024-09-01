mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

День города в Уфе закончился женской дракой

День города в Уфе закончился женской дракой

1 сентября 2024, 18:33
Принявшие горячительного девушки сцепились на Кашкадане вечером в субботу, 31 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.

Пока одни уфимцы танцевали под Полину Гагарину, а другие — подпевали Олегу Газманову и Николаю Баскову, две участницы праздничных гуляний в Уфе решили проявить оригинальность и развлеклись по-своему. Как сообщают в соцсетях, две женщина на праздновании Дня города в Уфе устроили драку.

Это произошло в зоне отдыха на винно-гастрономическом фестивале у озера Кашкадан в Уфе. Что стало причиной некрасивой пьяной потасовки между леди — неизвестно. Финал схватки оказался печальным: пораженная соперница потеряла сознание от удушающего приема. Её пришлось выхаживать бригаде «Скорой помощи», приехавшей на вызов вечером в субботу, 31 августа. Женщине оказывали помощь прямо за палатками, а в это же время полиция опрашивала вторую участницу драки и свидетелей.

Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, Уфа праздновала День города и своё 450-летие 30 и 31 августа.

Читайте также:
Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВОБашкирские врачи откачали из пациентки 8 литров кровиПьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Москва#Драка#Фестиваль#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#День города#Татарстан#Празднование#Инциденты#Кашкадан#Курск#Курская область
Подпишитесь
Сентябрь начался с неприятных сюрпризов в Башкирии
Сегодня, 11:00
Пьяный тракторист погубил свою пассажирку в Башкирии
Сегодня, 17:36
Башкирские врачи откачали из пациентки 8 литров крови
Сегодня, 17:59
Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 18:17
Бойцы научат спасать раненых бойцов
Сегодня, 19:15