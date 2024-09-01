День города в Уфе закончился женской дракой

Это произошло в зоне отдыха на винно-гастрономическом фестивале у озера Кашкадан в Уфе. Что стало причиной некрасивой пьяной потасовки между леди — неизвестно. Финал схватки оказался печальным: пораженная соперница потеряла сознание от удушающего приема. Её пришлось выхаживать бригаде «Скорой помощи», приехавшей на вызов вечером в субботу, 31 августа. Женщине оказывали помощь прямо за палатками, а в это же время полиция опрашивала вторую участницу драки и свидетелей.