День города в Уфе закончился женской дракой

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Пока одни уфимцы танцевали под Полину Гагарину, а другие — подпевали Олегу Газманову и Николаю Баскову, две участницы праздничных гуляний в Уфе решили проявить оригинальность и развлеклись по-своему. Как сообщают в соцсетях, две женщина на праздновании Дня города в Уфе устроили драку.
Это произошло в зоне отдыха на винно-гастрономическом фестивале у озера Кашкадан в Уфе. Что стало причиной некрасивой пьяной потасовки между леди — неизвестно. Финал схватки оказался печальным: пораженная соперница потеряла сознание от удушающего приема. Её пришлось выхаживать бригаде «Скорой помощи», приехавшей на вызов вечером в субботу, 31 августа. Женщине оказывали помощь прямо за палатками, а в это же время полиция опрашивала вторую участницу драки и свидетелей.