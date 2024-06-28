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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой

В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой

28 июня 2024, 05:45
Фото: 1MI
Ограничения вводятся в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

В Уфе на несколько часов станет недоступен для проезда участок в районе набережной реки Белой. В частности, речь идет об участке от ул. Набережной, 230 до пересечения с ул. Перовского.

Так, ограничения продлятся в период с 7:00 до 23:30 в воскресенье, 30 июня. Вечером того же дня на набережной пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи. Посетителей площадки, по информации мэрии, ждет насыщенная программа (16+). Они смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, а также услышать музыкальные сеты от популярных диджеев.

Напомним, что в день праздника, 29 июня, в Башкирии вводится временный запрет на реализацию алкогольной продукции. Жители республики временно лишатся возможности приобрести спиртное в магазинах. Продажа алкоголя и алкосодержащей продукции в точках общепита будет осуществляться в штатном режиме.

День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь
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