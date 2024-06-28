В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой

Так, ограничения продлятся в период с 7:00 до 23:30 в воскресенье, 30 июня. Вечером того же дня на набережной пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи. Посетителей площадки, по информации мэрии, ждет насыщенная программа (16+). Они смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, а также услышать музыкальные сеты от популярных диджеев.