В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В Уфе на несколько часов станет недоступен для проезда участок в районе набережной реки Белой. В частности, речь идет об участке от ул. Набережной, 230 до пересечения с ул. Перовского.
Так, ограничения продлятся в период с 7:00 до 23:30 в воскресенье, 30 июня. Вечером того же дня на набережной пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи. Посетителей площадки, по информации мэрии, ждет насыщенная программа (16+). Они смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах, а также услышать музыкальные сеты от популярных диджеев.
Напомним, что в день праздника, 29 июня, в Башкирии вводится временный запрет на реализацию алкогольной продукции. Жители республики временно лишатся возможности приобрести спиртное в магазинах. Продажа алкоголя и алкосодержащей продукции в точках общепита будет осуществляться в штатном режиме.