Как отметят День Республики в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что по случаю торжественной даты пятница, 11 октября, станет выходным днём. При этом в четверг, 10 октября, рабочий день сокращён на один час. Таким образом, жителей Республики ждут сразу три в дня отдыха подряд



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