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Posted 9 октября, 03:49

Published 9 октября, 03:49

Modified 9 октября, 07:15

Updated 9 октября, 07:15

Как отметят День Республики в Уфе

Как отметят День Республики в Уфе

9 октября 2024, 03:49
Фото: 1MI
Управление по культуре и искусству башкирской столицы поделилось программой празднования Дня Республики — напомним, отмечать его в регионе будут 11 октября.

Ранее Mkset сообщал, что по случаю торжественной даты пятница, 11 октября, станет выходным днём. При этом в четверг, 10 октября, рабочий день сокращён на один час. Таким образом, жителей Республики ждут сразу три в дня отдыха подряд

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Начнётся праздник утром 11 октября с церемонии возложения цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву. Отметим, главную визитную карточку Башкирии в ноябре собираются убрать с постамента — скульптуру намерены отправить на реставрацию.

В парках «Нефтехимиков» и «Кашкадан» в 11:00 начнутся спортивные мероприятия — турнир по городошному спорту и легкоатлетический забег соответственно. На «Кашкадане» в 12:00, кроме того, стартует праздничный концерт.

В 12:00 праздничная программа развернётся на сцене сквера «Волна», а в 13:00 — парка «Первомайский».

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