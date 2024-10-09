Как отметят День Республики в Уфе

Posted 9 октября, 03:49
Published 9 октября, 03:49
Modified 9 октября, 07:15
Updated 9 октября, 07:15
Ранее Mkset сообщал, что по случаю торжественной даты пятница, 11 октября, станет выходным днём. При этом в четверг, 10 октября, рабочий день сокращён на один час. Таким образом, жителей Республики ждут сразу три в дня отдыха подряд
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Начнётся праздник утром 11 октября с церемонии возложения цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву. Отметим, главную визитную карточку Башкирии в ноябре собираются убрать с постамента — скульптуру намерены отправить на реставрацию.
В парках «Нефтехимиков» и «Кашкадан» в 11:00 начнутся спортивные мероприятия — турнир по городошному спорту и легкоатлетический забег соответственно. На «Кашкадане» в 12:00, кроме того, стартует праздничный концерт.
В 12:00 праздничная программа развернётся на сцене сквера «Волна», а в 13:00 — парка «Первомайский».