Салют на юбилей Уфы — быть или не быть

Ранее столичная администрация отказалась от салюта и в День города — 12 июня. Аналогичное решение мэрия приняла и на 9 мая — тогда градоначальник Ратмир Мавлиев пояснил, что деньги вместо этого будут направлены «на поддержку военнослужащих». Вместе с этим в минувший День Победы отменили во многих городах и традиционные шествия «Бессмертного полка», решив провести акцию в онлайн-формате.