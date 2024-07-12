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В Уфе не будут запускать фейерверк на 450-летие города

Салют на юбилей Уфы — быть или не быть

12 июля 2024, 09:18
Фото: 1MI

В Уфе не будут запускать фейерверк на 450-летие города

Жители башкирской столицы не увидят праздничного салюта по случаю 450-летия столицы, пишут местные СМИ.

Мэрия, утверждают издания, не планирует закупать фейерверк к юбилею города. Напомним, юбилей города будет отмечаться в городе 31 августа.

Ранее столичная администрация отказалась от салюта и в День города — 12 июня. Аналогичное решение мэрия приняла и на 9 мая — тогда градоначальник Ратмир Мавлиев пояснил, что деньги вместо этого будут направлены «на поддержку военнослужащих». Вместе с этим в минувший День Победы отменили во многих городах и традиционные шествия «Бессмертного полка», решив провести акцию в онлайн-формате.

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В Уфе в честь юбилея, в частности, собираются заложить капсулу времени. Потратить на это намерены более ₽1 млн.

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