Уфа заменила звезд на День города

Уфа будет праздновать День города 30 и 31 августа. В 2024 году город отмечает свой 450-летий юбилей (12+). С начала августа ходили слухи о том, что город может отказаться от участия в празднике ранее заявленных звезд российского шоу-бизнеса. И в среду, 21 августа, местные Telegram-каналы публикуют список новых участников Дня города в Уфе со ссылкой на министра культуры Башкирии Амину Шафикову.



Так, в первый день празднования Дня города в Уфе, 30 августа, в городе выступят группа «Пицца», ансамбль «Харизма Беларусь», Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьев. На второй день празднования 450-летия Уфы запланировано участие следующих звезд: Алсу, Зайнетдин, HammAli & Navai, Николай Басков и Элвин Грей. Где и когда состоятся выступления — не уточняется.