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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

На юбилее Уфы выступят Полина Гагарина и Олег Газманов

Уфа заменила звезд на День города

21 августа 2024, 07:47
Фото: 1MI

На юбилее Уфы выступят Полина Гагарина и Олег Газманов

Новый список исполнителей на концертах в честь 450-летия Уфы публикуют Telegram-каналы со ссылкой на министра культуры Башкирии Амину Шафикову.

Уфа будет праздновать День города 30 и 31 августа. В 2024 году город отмечает свой 450-летий юбилей (12+). С начала августа ходили слухи о том, что город может отказаться от участия в празднике ранее заявленных звезд российского шоу-бизнеса. И в среду, 21 августа, местные Telegram-каналы публикуют список новых участников Дня города в Уфе со ссылкой на министра культуры Башкирии Амину Шафикову.

Так, в первый день празднования Дня города в Уфе, 30 августа, в городе выступят группа «Пицца», ансамбль «Харизма Беларусь», Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьев. На второй день празднования 450-летия Уфы запланировано участие следующих звезд: Алсу, Зайнетдин, HammAli & Navai, Николай Басков и Элвин Грей. Где и когда состоятся выступления — не уточняется.

UPD 11:13: Артисты Юрий Антонов и Гарик Сукачёв выступят в Уфе в другое время, их шоу на День города отменено. Вечером в субботу, 31 августа, на площади Ленина все же выступят Полина Гагарина и Олег Газманов. Там же днем в субботу споют исполнители и актеры Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян. Вместе с оркестром Нацгвардии они исполнят патриотические песни.

Напомним, ранее Mkset публиковал афишу и программу празднования Дня Уфы в 2024 году.

День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
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