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Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию

Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию

8 сентября 2024, 09:44
Фото: 1MI
Mkset выяснил, зачем утром 8 сентября к объекту сгоняли технику.

Напомним, очевидцы ранее заметили группу специалистов на автоподъёмнике у памятника. На основании этого можно было предположить, что скульптуру осматривали перед реставрационными работами.

Обновление памятника ещё осенью 2023 года анонсировал Радий Хабиров. На время проведения реставрации скульптуру должны будут снять с постамента. Глава Башкирии при этом упоминал, что приступить к модернизации объекта должны после празднования юбилея Уфы — он отмечался в городе 30–31 августа.

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Тем не менее в пресс-службе администрации Уфы Mkset заверили, что к подготовительным работам по реставрации наблюдения очевидцев отношения не имеют. Замеченные люди — съёмочная группа местного телеканала, которая работает над новой кинокартиной.

От планов по обновлению памятника власти Башкирии однако не отказывались, сейчас скульптура проходит экспертизу — до получения нужных заключений ни о каких работах речи идти не может.

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