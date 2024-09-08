Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Напомним, очевидцы ранее заметили группу специалистов на автоподъёмнике у памятника. На основании этого можно было предположить, что скульптуру осматривали перед реставрационными работами.
Обновление памятника ещё осенью 2023 года анонсировал Радий Хабиров. На время проведения реставрации скульптуру должны будут снять с постамента. Глава Башкирии при этом упоминал, что приступить к модернизации объекта должны после празднования юбилея Уфы — он отмечался в городе 30–31 августа.
Тем не менее в пресс-службе администрации Уфы Mkset заверили, что к подготовительным работам по реставрации наблюдения очевидцев отношения не имеют. Замеченные люди — съёмочная группа местного телеканала, которая работает над новой кинокартиной.
От планов по обновлению памятника власти Башкирии однако не отказывались, сейчас скульптура проходит экспертизу — до получения нужных заключений ни о каких работах речи идти не может.