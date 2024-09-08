Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию

Обновление памятника ещё осенью 2023 года анонсировал Радий Хабиров. На время проведения реставрации скульптуру должны будут снять с постамента. Глава Башкирии при этом упоминал, что приступить к модернизации объекта должны после празднования юбилея Уфы — он отмечался в городе 30–31 августа.