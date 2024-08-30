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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 09:19

В День города автобусы в Уфе будут ездить до часа ночи

День города в Уфе — как будет работать транспорт

30 августа 2024, 08:03
Фото: 1MI

В День города автобусы в Уфе будут ездить до часа ночи

В связи с торжествами, посвященными 450-летию Уфы, общественный транспорт в городе продлит свою работу до 01:00 и увеличит количество автобусов по маршрутам, сообщает мэрия.

В последние дни августа столица Башкортостана отметит значимое событие — 450-летие своего основания. В рамках праздничных мероприятий уфимская мэрия приняла решение продлить работу общественного транспорта, чтобы все желающие могли комфортно добраться до места празднования и обратно.

Так, 30 и 31 августа жители и гости Уфы смогут воспользоваться услугами общественного транспорта до 1:00 ночи.

Для обеспечения удобства передвижения будет организовано накопление общественного транспорта по нескольким ключевым направлениям. На проспекте Октября накопление пройдет по нечетной стороне от улицы Кольской до остановки «Горсовет», а также по четной стороне от остановки «Железнодорожная больница» в сторону той же остановки. Кроме того, в районе телецентра на отстойно-разворотной площадке «ТСК „Пушкинский“ будут размещены дополнительные автобусы.

Как поедет транспорт на День города в Уфе
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С вечера 31 августа изменится работа электротранспорта: с 17:00 до 23:59 приостановят движение троллейбусов №9, №15, №13, №21 и №22. Троллейбусный маршрут №4 будет следовать только от троллейбусного депо №2 до остановки «Северный автовокзал». Это позволит оптимизировать движение электротранспорта во время массовых скоплений людей.

Также предусмотрено несколько маршрутов для развоза жителей с 22:00. Например, будут работать маршруты №30 (Затон), №51/51а («Трикотажная фабрика»), а также другие популярные маршруты с достаточным количеством единиц транспорта для комфортного перемещения.

Накопление электротранспорта также будет организовано на ключевых остановках города. Так, между остановками «Театр кукол» и «Башкирская Республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова» будут курсировать пять единиц электрического транспорта и между остановками «Железнодорожная больница» и «Госцирк».

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