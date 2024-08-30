День города в Уфе — как будет работать транспорт

Для обеспечения удобства передвижения будет организовано накопление общественного транспорта по нескольким ключевым направлениям. На проспекте Октября накопление пройдет по нечетной стороне от улицы Кольской до остановки «Горсовет», а также по четной стороне от остановки «Железнодорожная больница» в сторону той же остановки. Кроме того, в районе телецентра на отстойно-разворотной площадке «ТСК „Пушкинский“ будут размещены дополнительные автобусы.