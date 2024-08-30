День города в Уфе — как будет работать транспорт

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В последние дни августа столица Башкортостана отметит значимое событие — 450-летие своего основания. В рамках праздничных мероприятий уфимская мэрия приняла решение продлить работу общественного транспорта, чтобы все желающие могли комфортно добраться до места празднования и обратно.
Так, 30 и 31 августа жители и гости Уфы смогут воспользоваться услугами общественного транспорта до 1:00 ночи.
Для обеспечения удобства передвижения будет организовано накопление общественного транспорта по нескольким ключевым направлениям. На проспекте Октября накопление пройдет по нечетной стороне от улицы Кольской до остановки «Горсовет», а также по четной стороне от остановки «Железнодорожная больница» в сторону той же остановки. Кроме того, в районе телецентра на отстойно-разворотной площадке «ТСК „Пушкинский“ будут размещены дополнительные автобусы.
С вечера 31 августа изменится работа электротранспорта: с 17:00 до 23:59 приостановят движение троллейбусов №9, №15, №13, №21 и №22. Троллейбусный маршрут №4 будет следовать только от троллейбусного депо №2 до остановки «Северный автовокзал». Это позволит оптимизировать движение электротранспорта во время массовых скоплений людей.
Также предусмотрено несколько маршрутов для развоза жителей с 22:00. Например, будут работать маршруты №30 (Затон), №51/51а («Трикотажная фабрика»), а также другие популярные маршруты с достаточным количеством единиц транспорта для комфортного перемещения.
Накопление электротранспорта также будет организовано на ключевых остановках города. Так, между остановками «Театр кукол» и «Башкирская Республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова» будут курсировать пять единиц электрического транспорта и между остановками «Железнодорожная больница» и «Госцирк».