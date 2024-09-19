День Башкирии в Уфе: что, где, когда

Posted 18 сентября, 22:21
Published 18 сентября, 22:21
Modified 19 сентября, 07:48
Updated 19 сентября, 07:48
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Напомним, торжественные мероприятия случаю Дня Республики в Башкирии запланировали на 11 октября 2024 года. Благодаря празднику жителям Республики Башкортостан удастся получить сразу три дня выходных — дата в этом году выпадает на пятницу. В канун Дня Республики, 10 октября, рабочий день в Башкирии будет сокращён на один час.
Сам праздник приурочен к годовщине подписания Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан — она была выпущена 11 октября 1990 года. Праздничной датой этот день впервые был назначен ещё в 1992 году.
На данный момент власти региона озвучили примерную праздничную программу (здесь и далее 12+). Уже известно, что главной площадкой Дня Республики в Уфе собираются сделать площадь перед Русдрамтеатром — там пройдёт праздничный концерт, ожидаются выступления местных артистов и коллективов. Более точную информацию о готовящихся торжествах мэрия города анонсирует по мере приближения к дате.
В День Республики на территории Уфы планируется ряд спортивных мероприятий. Так, на ипподроме «Акбузат» пройдут скачки и конно-спортивные бега. Парк Лесоводов 11 октября примет соревнования по скандинавской ходьбе, а «Кашкадан» — легкоатлетические забеги.
Если верить синоптикам «Яндекс Погоды», в целом праздничный день выдастся относительно холодным. Впрочем, радует то, что дождей специалисты в эту дату не обещают. Предварительно, днём температура воздуха составит +9°C. Ветер — юго-западный, от 2,5 до 3,9 м/с. Стоит заметить, что прогноз погоды на такой длительный период даётся по усреднённым многолетним значениям. По мере приближения к дате он будет уточняться.
Для проведения ряда мероприятий в Уфе, предположительно, будут перекрыты некоторые участки улиц. По мере приближения к дате власти Уфы опубликуют информацию о транспортных ограничениях в городе. Как только мэрия сообщит о дорожных перекрытиях, Mkset обновит материал.