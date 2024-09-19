День Башкирии в Уфе: что, где, когда

Если верить синоптикам «Яндекс Погоды», в целом праздничный день выдастся относительно холодным. Впрочем, радует то, что дождей специалисты в эту дату не обещают. Предварительно, днём температура воздуха составит +9°C. Ветер — юго-западный, от 2,5 до 3,9 м/с. Стоит заметить, что прогноз погоды на такой длительный период даётся по усреднённым многолетним значениям. По мере приближения к дате он будет уточняться.