Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы

Радий Хабиров подчеркнул, что это был не просто юбилей города, а большой республиканский праздник. Кроме того, Хабиров отметил важность завершения ряда инфраструктурных проектов, таких как Дворец борьбы, который по мнению многих уже стал уникальным объектом в мире.