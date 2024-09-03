Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:50
На оперативном совещании, которое прошло 3 сентября в Правительстве Республики Башкортостан, обсуждались итоги проведения торжественных мероприятий в честь 450-летия Уфы.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что на празднование Дня города Уфы собралось более 300 тысяч человек, включая более ста официальных лиц из шести стран — Абхазии, Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана и Турции.
— Все прошло очень культурно. На всех площадках не было ни одной драки, а мусора осталось крайне мало, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Так же Ратмир Мавлиев добавил, что мероприятия были организованы во всех районах города, что позволило жителям не перемещаться с севера на юг для участия в праздниках.
— Даже немного грустно, что мы эту страницу перелистнули. Но, тем не менее, задача дальше готовиться к 500-летию, как мы с вами разговаривали уже Радий Фаритович, — комментирует Ратмир Мавлиев.
Радий Хабиров подчеркнул, что это был не просто юбилей города, а большой республиканский праздник. Кроме того, Хабиров отметил важность завершения ряда инфраструктурных проектов, таких как Дворец борьбы, который по мнению многих уже стал уникальным объектом в мире.