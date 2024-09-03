mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы

Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы

3 сентября 2024, 09:36
Фото: Оперативное совещание в Правительстве РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итоги празднования 450-летия Уфы в ходе оперативного совещания Правительства РБ во вторник, 3 сентября.

На оперативном совещании, которое прошло 3 сентября в Правительстве Республики Башкортостан, обсуждались итоги проведения торжественных мероприятий в честь 450-летия Уфы.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что на празднование Дня города Уфы собралось более 300 тысяч человек, включая более ста официальных лиц из шести стран — Абхазии, Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана и Турции.

— Все прошло очень культурно. На всех площадках не было ни одной драки, а мусора осталось крайне мало, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
День города в Уфе закончился женской дракой
Узнать подробнее

Так же Ратмир Мавлиев добавил, что мероприятия были организованы во всех районах города, что позволило жителям не перемещаться с севера на юг для участия в праздниках.

— Даже немного грустно, что мы эту страницу перелистнули. Но, тем не менее, задача дальше готовиться к 500-летию, как мы с вами разговаривали уже Радий Фаритович, — комментирует Ратмир Мавлиев.

Радий Хабиров подчеркнул, что это был не просто юбилей города, а большой республиканский праздник. Кроме того, Хабиров отметил важность завершения ряда инфраструктурных проектов, таких как Дворец борьбы, который по мнению многих уже стал уникальным объектом в мире.

Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
День города собрал менее 25% жителей УфыГорода-призраки появляются в БашкирииForbes признал Башкирию VIP-регионом
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэр#Радий Хабиров#Москва#Салават#Нефтекамск#Правительство#Белорецк#Туймазы#День города#Татарстан#Ратмир Мавлиев#Мероприятия#Празднование#Республика Башкортостан#Жители#Курск#Курская область#Дворец борьбы#Инфраструктурные проекты
Подпишитесь
Уфимским стрелком оказался судья Верховного суда Башкирии
Сегодня, 08:04
Школы дроноводов открыли в Башкирии
Сегодня, 08:18
Преступление превратили в бизнес в Башкирии
Сегодня, 09:19
Лунное затмение увидит Уфа
Сегодня, 09:06
Уфимец покусал полицейских в магазине
Сегодня, 08:31