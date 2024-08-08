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Уфу перекроют на трое суток из-за Дня города

Уфу перекроют на трое суток из-за Дня города

8 августа 2024, 08:45
Фото: 1MI
В конце августа в Уфе пройдет празднование 450-летия города, в связи с этим будут временно перекрыты ключевые улицы столицы, сообщает мэрия.

С 30 августа по 1 сентября город погрузится в атмосферу праздника (12+).

На проспекте Октября, который будет закрыт для автотранспорта с 01:00 30 августа до 12:00 1 сентября, состоится концерт «Уфа на все времена» с участием известного артиста Олега Газманова. Горожане также смогут насладиться фестивалями «Уфа — эпоха доблести и славы» и «Уфа звучит!», а также выступлениями участников конкурса «Воспевая Уфу», которые будут вести популярные телеведущие Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева. Завершит вечер выступление Полины Гагариной и ярких исполнителей республиканской эстрады.

С 13:00 31 августа до 02:00 1 сентября движение будет ограничено на улице Первомайской, а также на улицах Машиностроителей и Орджоникидзе. В этот период перед дворцом культуры «Моторостроитель» пройдет большая концертная программа с участием звезд российской эстрады, среди которых такие легенды как Юрий Антонов и Гарик Сукачёв.

Кроме того, с 17:00 30 августа до полуночи 31 августа будет закрыта улица Заки Валиди, где пройдет VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».

Важно отметить, что во время действия этих ограничений схемы движения общественного транспорта изменятся. Подробности будут опубликованы позднее на официальном сайте администрации города.

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