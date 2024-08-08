Уфу перекроют на трое суток из-за Дня города

На проспекте Октября, который будет закрыт для автотранспорта с 01:00 30 августа до 12:00 1 сентября, состоится концерт «Уфа на все времена» с участием известного артиста Олега Газманова. Горожане также смогут насладиться фестивалями «Уфа — эпоха доблести и славы» и «Уфа звучит!», а также выступлениями участников конкурса «Воспевая Уфу», которые будут вести популярные телеведущие Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева. Завершит вечер выступление Полины Гагариной и ярких исполнителей республиканской эстрады.