Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами

Напомним, что Альберт Рахматуллин не первый раз выступает с критикой властей Уфы и Башкирии. Так, летом 2024 года общественник потребовал заморозить рост тарифов ЖКХ в регионе на фоне многомиллиардного скандала в региональной администрации.