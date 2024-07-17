Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Альберт Рахматуллин выступил с критикой нового украшения на Набережной Уфы. Там, по данным пресс-служба мэрии Уфы, строят большую колоннаду.
Она станет копией аналогичного архитектурного украшения города-побратима Уфы — Сухума. Колоннада станет символа дружбы народов Башкортостана и Абхазии. Открытие колоннады состоится в Дни празднования 450-летия Уфы в августе 2024 года. На праздник уже пригласили представителей Сухума. Открытие колоннады было анонсировано на 31 августа.
Летом на Набережной начали ее строительство. И то, что выходит, не слишком нравится известному уфимскому общественнику. Он считает новый объект — отсутствием креатива и пустой тратой денег.
Напомним, что Альберт Рахматуллин не первый раз выступает с критикой властей Уфы и Башкирии. Так, летом 2024 года общественник потребовал заморозить рост тарифов ЖКХ в регионе на фоне многомиллиардного скандала в региональной администрации.