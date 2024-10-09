Про 2074 год задумались в Уфе

Posted 9 октября, 08:19
Published 9 октября, 08:19
Modified 9 октября, 08:21
Updated 9 октября, 08:21
В рамках начала подготовки празднования 500-летия Уфы, которое состоится в 2074 году, в городе прошла встреча представителей администрации и ректорами местных вузов, сообщил в своём Telrgram-канале мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер акцентирует внимание на том, что обсуждение событие столь далеко горизонта планирования важно уже сейчас, так как надо иметь понимание с кем и для кого делать праздник.
— Нам важно понять, какой наша молодежь, студенты и школьники всех возрастов представляют Уфу через 50 лет. Важен научный взгляд на подготовку плана 500-летия Уфы, — отметил Ратмир Мавлиев, уточнив, что это только первая встреча из серии обсуждения проекта. В будущем будут озвучены конкретные предложения.
Напомним, ранее Mkset сообщил о том, какие мероприятия включили в афишу празднования Дня Республики Башкортостан в Уфе.