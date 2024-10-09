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Posted 9 октября, 08:19

Published 9 октября, 08:19

Modified 9 октября, 08:21

Updated 9 октября, 08:21

В Уфе разработают стратегию 500-летия города

Про 2074 год задумались в Уфе

9 октября 2024, 08:19
Фото: Ратмир Мавлиев

В Уфе разработают стратегию 500-летия города

К обсуждению плана празднования нового юбилея в 2074 году привлекли ученых, сообщает во вторник, 8 октября, мэр Ратмир Мавлиев.

В рамках начала подготовки празднования 500-летия Уфы, которое состоится в 2074 году, в городе прошла встреча представителей администрации и ректорами местных вузов, сообщил в своём Telrgram-канале мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер акцентирует внимание на том, что обсуждение событие столь далеко горизонта планирования важно уже сейчас, так как надо иметь понимание с кем и для кого делать праздник.

— Нам важно понять, какой наша молодежь, студенты и школьники всех возрастов представляют Уфу через 50 лет. Важен научный взгляд на подготовку плана 500-летия Уфы, — отметил Ратмир Мавлиев, уточнив, что это только первая встреча из серии обсуждения проекта. В будущем будут озвучены конкретные предложения.

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Напомним, ранее Mkset сообщил о том, какие мероприятия включили в афишу празднования Дня Республики Башкортостан в Уфе.

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