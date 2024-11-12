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Похороны

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Ноябрь
Расстрелянного в Мали бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии
12 ноября, 07:24
Октябрь
Мэр Сибая позорно перенервничал
13 октября, 13:13
Сентябрь
Плачет вся Башкирия: быть войном — жить вечно
29 сентября, 09:00
Путин наградил зека из Башкирии за мужество
26 сентября, 05:34
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
4 сентября, 11:46
Август
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
24 августа, 11:54
Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО
20 августа, 08:22
Летчик из Башкирии погиб на СВО
Смертельное ранение в ходе спецоперации получил уроженец Уфы Рашид Фаткулин, сообщил глава администрации Ленинского района города Олег Котов.
2 августа, 10:06
Июль
Спикер Башкирии похоронил бойца СВО
На церемонии прощания руководитель регионального парламента Константин Толкачев передал матери земляка награду, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
17 июля, 10:41
Июнь
Оперная певица из Уфы стала профессиональной охотницей на мошенников
17 июня, 11:48
Май
В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО
В ходе спецоперации погиб при исполнении уроженец Башкирии Фидан Бурангулов, сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров.
17 мая, 08:00
Апрель
В Башкирии внезапно скончался посол гостеприимства
Ильдар Биккузин умер на 52-м году жизни. Его знали как предпринимателя и активного общественного деятеля. Мужчину похоронят на родине отца в деревне Турумбетово Аургазинском района.
29 апреля, 05:38
Март
В Башкирии простились с погибшим в результате ДТП военкомом Ринатом Гималовым
Мужчина скончался в автокатастрофе в Кармаскалинском районе, сообщал тг-канал BashDTP.
29 марта, 07:01
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
Василий Безденежнов трудился в нефтяной отрасли.
6 марта, 04:24
Февраль
Вахтовик из Башкирии получил тяжелейшее ранение и погиб на СВО
Мужчина родился в Дуванском районе, но жил в селе Верхние Киги. Значительную часть жизни он трудился вахтовым методом в соседней области.
27 февраля, 07:53
«Очень тяжёлые дни»: Мобилизованный офицер из Башкирии погиб на СВО
Мужчину призвали в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.
19 февраля, 07:11
На СВО погиб офицер-десантник из Башкирии
11 февраля, 12:45
Январь
Спортивная семья пережила большую утрату — в Уфе погибла шорт-трекистка из Мордовии
Девушка стала мастером спорта, добилась значительных высот в карьере.
7 января, 10:27

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