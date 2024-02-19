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Старший лейтенант из Башкирии был мобилизован и погиб на СВО

«Очень тяжёлые дни»: Мобилизованный офицер из Башкирии погиб на СВО

19 февраля 2024, 07:11

Старший лейтенант из Башкирии был мобилизован и погиб на СВО

Мужчину призвали в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.

В Сибае похоронили 46-летнего старшего лейтенанта Тагира Хамматова. Об этом сообщил глава городской администрации Азамат Юлдашбаев.

Тагир Хамматов родился в селе Ольявидово Подмосковья, однако переехал жить в Сибай. В башкирском городе он закончил 11 классов гимназии, после чего поступил на юридический факультет Сибайского института Башкирского государственного университета. Параллельно с получением специальности он проходил обучение в военной кафедре, где ему было присвоено звание «лейтенант». На «гражданке» мужчина работал водителем маршрутного такси из Сибая и Баймака до Уфы.

Осенью 2022 года Тагира Хамматова призвали по мобилизации. На СВО он стал командиром взвода войсковой части 09332 (7-я российская военная база в Абхазии).

2 февраля погиб на СВО. Прощание с ним состоялось в Доме Молодёжи города Сибай 18 февраля.

Вчера стало известно о прощании с несколькими выходцами из Башкирии, погибшими на фронте.

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#Мобилизация#Новости Башкирии#Сибай#Частичная мобилизация#СВО#Идэль Гумеров#Похороны
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