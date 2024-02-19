«Очень тяжёлые дни»: Мобилизованный офицер из Башкирии погиб на СВО

Тагир Хамматов родился в селе Ольявидово Подмосковья, однако переехал жить в Сибай. В башкирском городе он закончил 11 классов гимназии, после чего поступил на юридический факультет Сибайского института Башкирского государственного университета. Параллельно с получением специальности он проходил обучение в военной кафедре, где ему было присвоено звание «лейтенант». На «гражданке» мужчина работал водителем маршрутного такси из Сибая и Баймака до Уфы.