«Очень тяжёлые дни»: Мобилизованный офицер из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
В Сибае похоронили 46-летнего старшего лейтенанта Тагира Хамматова. Об этом сообщил глава городской администрации Азамат Юлдашбаев.
Тагир Хамматов родился в селе Ольявидово Подмосковья, однако переехал жить в Сибай. В башкирском городе он закончил 11 классов гимназии, после чего поступил на юридический факультет Сибайского института Башкирского государственного университета. Параллельно с получением специальности он проходил обучение в военной кафедре, где ему было присвоено звание «лейтенант». На «гражданке» мужчина работал водителем маршрутного такси из Сибая и Баймака до Уфы.
Осенью 2022 года Тагира Хамматова призвали по мобилизации. На СВО он стал командиром взвода войсковой части 09332 (7-я российская военная база в Абхазии).
2 февраля погиб на СВО. Прощание с ним состоялось в Доме Молодёжи города Сибай 18 февраля.
Вчера стало известно о прощании с несколькими выходцами из Башкирии, погибшими на фронте.