Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии

Напомним, что ранее родственники Залии сообщали журналистам о том, что девушка долгое время не выходила на связь. После публикаций в региональных СМИ местная полиция подтвердила информацию о том, что тело было найдено. Задержанный житель Маврикия вскоре сознался в убийстве. Мужчина нанёс девушке 20 ножевых ранений на заброшенной парковке, куда он привез её.