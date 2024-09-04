Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Учалах прошли похороны 29-летней Залии Шамигуловой. Друзья и родственники объединились, чтобы оказать поддержку семье. По словам одного из близких друзей Залии, им удалось собрать сумму на похороны даже больше, чем планировалось.
Поддержка пришла не только от знакомых и близких. Власти Маврикия также сыграли важную роль в организации прощания с Залией. На острове было проведено мероприятие в соответствии с религиозными канонами, что позволило почтить память девушки должным образом. Ритуальные службы острова взяли на себя расходы по доставке тела в Россию.
Напомним, что ранее родственники Залии сообщали журналистам о том, что девушка долгое время не выходила на связь. После публикаций в региональных СМИ местная полиция подтвердила информацию о том, что тело было найдено. Задержанный житель Маврикия вскоре сознался в убийстве. Мужчина нанёс девушке 20 ножевых ранений на заброшенной парковке, куда он привез её.