mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 07:24

Published 12 ноября, 07:24

Modified 12 ноября, 07:26

Updated 12 ноября, 07:26

Расстрелянного в Мали бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

Расстрелянного в Мали бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

12 ноября 2024, 07:24
Фото: tg/Оркестр Вагнера.
В Зианчуринском районе простились с бойцом, который проявил невероятное мужество во время боя, сообщают во вторник, 12 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как стало известно, 8 ноября 2024 года в деревне Башкирская Ургинка прошли похороны сотрудника ЧВК «Вагнер» с позывным «Экзуф». На церемонии прощания собрались родные, друзья и сослуживцы, чтобы отдать дань уважения героизму бойца, который 27 июля 2024 года в Мали, во время боевых действий под Тин-Заутином, вступил в неравный бой с вооружёнными противниками.

В условиях жестокой засады, когда противники проверяли жив мужчина или нет, он словно «ожил», и не раздумывая встал, и бросился в атаку с камнем в руках. К сожалению, этот смелый поступок стоил ему жизни — он был застрелен.

Как ранее сообщал Mkset, Юрий Миронов из Белорецка был удостоен медали «Отец солдата». Как стало известно, это первая награда такого типа в районе.

Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток отбил женщину у грабителей в БашкирииНовую дорогу построят в Уфе в 2025 годуДраку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#ЧВК Вагнер#Белебей#Мелеуз#Похороны#Награды#Бойцы#Героизм#Отец солдата#Мали
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика