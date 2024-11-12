Расстрелянного в Мали бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

Posted 12 ноября, 07:24
Published 12 ноября, 07:24
Modified 12 ноября, 07:26
Updated 12 ноября, 07:26
Как стало известно, 8 ноября 2024 года в деревне Башкирская Ургинка прошли похороны сотрудника ЧВК «Вагнер» с позывным «Экзуф». На церемонии прощания собрались родные, друзья и сослуживцы, чтобы отдать дань уважения героизму бойца, который 27 июля 2024 года в Мали, во время боевых действий под Тин-Заутином, вступил в неравный бой с вооружёнными противниками.
В условиях жестокой засады, когда противники проверяли жив мужчина или нет, он словно «ожил», и не раздумывая встал, и бросился в атаку с камнем в руках. К сожалению, этот смелый поступок стоил ему жизни — он был застрелен.
Как ранее сообщал Mkset, Юрий Миронов из Белорецка был удостоен медали «Отец солдата». Как стало известно, это первая награда такого типа в районе.