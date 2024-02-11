На СВО погиб офицер-десантник из Башкирии

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал о смерти гвардии капитана Максима Рыбакова. Офицер воздушно-десантных войск погиб 2 февраля. Ему было 34 года.
Максим Рыбаков родился в посёлке Верхняя Арша Белорецкого района. По словам Андрея Иванюты, парень увлекался танцами, изобразительным искусством, а также греко-римской борьбой и пулевой стрельбой. После того, как Рыбаков закончил Екатеринбургское суворовское училище, он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала В. Маргелова. По распределению вместе с семьёй офицер в 24 года перевёлся в Гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк (входит в 98 гвардейскую дивизию ВДВ).
За время несения военной службы был задействован в войсках на территории Киргизии, Сирии, а также на Украине «в период первых волнений в 2014 году». В 2018 году молодому офицеру было поручено командовать парашютно-десантной ротой.
На СВО на территории Украины Максим Рыбаков попал с первого дня проведения. Андрей Иванюта рассказал об обстоятельствах гибели офицера.
Украинские войска попытались занять позиции, оборонявшиеся парашютно-десантным батальоном. Атака производилась после артподготовки под прикрытием дымовой завесы. Для того, чтобы не допустить успеха у противника, Максим Рыбаков принял решение задействовать в защите самого неустойчивого участка линии обороны резервное подразделение, приняв командование на себя. Благодаря действиям офицера, удалось сорвать атаку украинских подразделений. Однако, прикрывая отход своих войск, Максим Рыбаков попал под огневой налёт ВСУ.
За время службы Максим Рыбаков был удостоен множества наград — медалей «За отвагу», «За воинскую доблесть» II и I степени, «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе III степени», «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу», ордена Мужества. По словам Андрея Иванюты, он представлен к званию Героя России.
На митинге в память об уроженце Башкирии присутствовал вице-премьер республики Ирек Сагитов.