На СВО погиб офицер-десантник из Башкирии

Максим Рыбаков родился в посёлке Верхняя Арша Белорецкого района. По словам Андрея Иванюты, парень увлекался танцами, изобразительным искусством, а также греко-римской борьбой и пулевой стрельбой. После того, как Рыбаков закончил Екатеринбургское суворовское училище, он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала В. Маргелова. По распределению вместе с семьёй офицер в 24 года перевёлся в Гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк (входит в 98 гвардейскую дивизию ВДВ).