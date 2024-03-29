В Башкирии простились с погибшим в результате ДТП военкомом Ринатом Гималовым

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В четверг, 28 марта, в Кармаскалинском районе прошла церемония прощания с военным комиссаром Ринатом Гималовым. Мужчина погиб в результате ДТП 26 марта на 15 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк.
По информации ИА «Башинформ», в траурной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Искандер Ахметвалеев, военный комиссар республики Михаил Блажевич, инспектор Центрального военного округа, генерал-майор Тимофей Азаров, главы администраций близлежащих районов.
Ринат Гималов был награжден орденом Шаймуратова — в 2003 году мужчина предотвратил захват в Южной Осетии важного государственного объекта. В августе прошлого года он обезвредил самодельное взрывное устройство в торговом центре Цхинвали.