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В Башкирии простились с погибшим в результате ДТП военкомом Ринатом Гималовым

В Башкирии простились с погибшим в результате ДТП военкомом Ринатом Гималовым

29 марта 2024, 07:01
Фото: Пресс-служба администрации Кармаскалинского района
Мужчина скончался в автокатастрофе в Кармаскалинском районе, сообщал тг-канал BashDTP.

В четверг, 28 марта, в Кармаскалинском районе прошла церемония прощания с военным комиссаром Ринатом Гималовым. Мужчина погиб в результате ДТП 26 марта на 15 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк.

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По информации ИА «Башинформ», в траурной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Искандер Ахметвалеев, военный комиссар республики Михаил Блажевич, инспектор Центрального военного округа, генерал-майор Тимофей Азаров, главы администраций близлежащих районов.

Ринат Гималов был награжден орденом Шаймуратова — в 2003 году мужчина предотвратил захват в Южной Осетии важного государственного объекта. В августе прошлого года он обезвредил самодельное взрывное устройство в торговом центре Цхинвали.

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