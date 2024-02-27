Вахтовик из Башкирии получил тяжелейшее ранение и погиб на СВО

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Глава администрации Кигинского района рассказала о смерти Ильгама Ахметшина, участника СВО. Пост о поступке добровольца и его трагической гибели Зухра Гордиенко опубликовала на странице в Vk.
Ильгам Ахметшину родился в 1976 году в деревне Ариево Дуванского района. Начальные классы Ильгам Мигранович провёл в школе деревни Юнусово Кигинского района, после 4 класса перешёл в среднюю школу №2 села Верхние Киги.
В 15 лет Ильгам Ахметшин поступил в профессиональное училище №115 в административном центре Кигинского района. Оттуда он выпустился трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства. Трудовую деятельность он начал в Кигинском конезаводе.
С 1993 по 1994 годы Ильгам Мигранович обучался на вождение автомобилем в Учалинской автошколе, куда был направлен военным комиссариатом Кигинского района.
- С декабря 1994 по декабрь 1996 года проходил службу в рядах Российской армии в Свердловской области в г. Лесной. - З. Гордиенко.
Вернувшись домой со срочной службы, Ильгам Ахметшин возобновил трудовую деятельность. Однако с 2000 года он работал за пределами республики - вахтовым методом трудился в Екатеринбурге.
В августе прошлого года Ильгам Ахметшин принял решение подписать контракт с вооружёнными силами. В августе 2023 года отправился в зону проведения СВО.
Подразделение, в рядах которого служил Ильгам Ахметшин, во время наступления попало под массированный огонь. Заметив, что командир отряда ранен, доброволец из Башкортостана бросился спасти командира. Ильгаму Ахметшину удалось дотащить командира до блиндажа, но при этом сам боец получил тяжелейшее ранение. Вскоре он скончался.
Похороны уроженца Дуванского района состоятся на его малой родине, в деревне Ариево.
Осенью Кигинский район попрощался с Венером Вахитовым, многодетным отцом, который опоздал на поезд, но всё равно оказался на фронте.