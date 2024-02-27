Вахтовик из Башкирии получил тяжелейшее ранение и погиб на СВО

Подразделение, в рядах которого служил Ильгам Ахметшин, во время наступления попало под массированный огонь. Заметив, что командир отряда ранен, доброволец из Башкортостана бросился спасти командира. Ильгаму Ахметшину удалось дотащить командира до блиндажа, но при этом сам боец получил тяжелейшее ранение. Вскоре он скончался.