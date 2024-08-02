Летчик из Башкирии погиб на СВО

В некрологе муниципальные власти указали, что погибший боец Рашид Фаткулин закончил Качинское высшее военное училище и служил в учебно-авиационном полку. Трудился в военкоматах Ермекеевского и Уфимского районов, а также нескольких муниципалитетов Уфы. Рашид Фаткулин работал начальником группы по гражданской обороне и ЧС на заводе «Гидравлика».