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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Путин наградил лётчика из Башкирии

Летчик из Башкирии погиб на СВО

2 августа 2024, 10:06
Фото: Олег Котов/Vk

Путин наградил лётчика из Башкирии

Смертельное ранение в ходе спецоперации получил уроженец Уфы Рашид Фаткулин, сообщил глава администрации Ленинского района города Олег Котов.

В некрологе муниципальные власти указали, что погибший боец Рашид Фаткулин закончил Качинское высшее военное училище и служил в учебно-авиационном полку. Трудился в военкоматах Ермекеевского и Уфимского районов, а также нескольких муниципалитетов Уфы. Рашид Фаткулин работал начальником группы по гражданской обороне и ЧС на заводе «Гидравлика».

В зону СВО отправился по контракту с Минобороны РФ. При именно каких обстоятельствах боец погиб — не уточняется, как и дата получения смертельного ранения.

Траурная церемония прощания с военнослужащим прошла в Уфе 31 июля. Бойца посмертно наградили орденом Шаймуратова и орденом Мужества. Присвоение ордена Мужества визирует Президент России. Власти города также пообещали увековечить его память, однако деталей пока не раскрывали.

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Ранее Mkset сообщал о том, что погибший на СВО уфимец Данис Камалитдинов был посмертно награждён орденом Мужества по указу Владимира Путина.

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