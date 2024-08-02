Летчик из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В некрологе муниципальные власти указали, что погибший боец Рашид Фаткулин закончил Качинское высшее военное училище и служил в учебно-авиационном полку. Трудился в военкоматах Ермекеевского и Уфимского районов, а также нескольких муниципалитетов Уфы. Рашид Фаткулин работал начальником группы по гражданской обороне и ЧС на заводе «Гидравлика».
В зону СВО отправился по контракту с Минобороны РФ. При именно каких обстоятельствах боец погиб — не уточняется, как и дата получения смертельного ранения.
Траурная церемония прощания с военнослужащим прошла в Уфе 31 июля. Бойца посмертно наградили орденом Шаймуратова и орденом Мужества. Присвоение ордена Мужества визирует Президент России. Власти города также пообещали увековечить его память, однако деталей пока не раскрывали.
Ранее Mkset сообщал о том, что погибший на СВО уфимец Данис Камалитдинов был посмертно награждён орденом Мужества по указу Владимира Путина.