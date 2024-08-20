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Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО

Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО

20 августа 2024, 08:22
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы
Земляки простились с героически закончившими жизнь на поле боя отважными мужчинами, сообщают местные чиновники.

Во вторник, 20 августа, в театре «Нур» в Уфе прошла траурная церемония прощания с участником спецоперации Эдуардом Янбухтиным. Любивший бокс и получивший IT-образование житель Уфы на СВО служил командиром отделения тяги гаубичной артиллерийской батареи. Эдуард Янбухтин погиб на поле боя в зоне СВО.

Глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов сообщил в онлайн-канале о прощании с местным жителем, погибшим на СВО. Дмитрий Яковлев за самоотверженность был удостоен ордена Мужества посмертно.

Глава Караидельского района Башкирии сообщил о героической кончине своего земляка Дмитрия Игошева. Погибший на СВО Дмитрий Игошев в мирной жизни занимался семейным бизнесом. На СВО он ушел вслед за своим отцом.

Глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Андрей Иванюта рассказал в своем блоге о прощании с медиком. Младшего лейтенанта Рифката Давлетбаева похоронили в деревне Кагарманово. Посмертно Президент России Владимир Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник, 19 августа, своим распоряжением ввел дополнительные меры поддержки в адрес бойцов СВО и членов их семей. Теперь они освобождены от платы за проезд.

В Башкирии отменили плату за проезд
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