Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО

Во вторник, 20 августа, в театре «Нур» в Уфе прошла траурная церемония прощания с участником спецоперации Эдуардом Янбухтиным. Любивший бокс и получивший IT-образование житель Уфы на СВО служил командиром отделения тяги гаубичной артиллерийской батареи. Эдуард Янбухтин погиб на поле боя в зоне СВО.