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Posted 29 сентября, 09:00

Published 29 сентября, 09:00

Modified 29 сентября, 09:03

Updated 29 сентября, 09:03

В Башкирии простились с добровольцами СВО

Плачет вся Башкирия: быть войном — жить вечно

29 сентября 2024, 09:00
Фото: Фанур Шайхисламов

В Башкирии простились с добровольцами СВО

Сюжет
Башкирия
Уроженцев Татышлинского района проводили в последний путь как героев, сообщает глава райадминистрации Фанур Шайхисламов в воскресенье, 29 сентября.

Траурные церемонии прощания с погибшими в зоне специальной военной операции уроженцами Татышлинского района Башкирии состоялись утром в воскресенье, 29 сентября. Как сообщил руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов, в деревне Старосолдово похоронили Радмира Халимова, а в селе Старокальмиярово — Ирека Нигаматзянова.

— В зону СВО они отправились добровольцами, с честью выполняли боевые задачи, показывая образцы мужества и самоотверженности. Память о воинах, отдавших свои жизни за наш спокойный сон, будет жить вечно, — отметил руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Похороны бойцов СВО прошли со всеми долженствующими героям воинскими почестями. Родственникам погибших коллег войны Армии России передали флаги РФ. Согласно традиции, в момент передачи флага военнослужащий преклоняет колено. Родственники и близкие погибших не могли сдержать слез в моменты прощания.

Фото: Фанур Шайхисламов
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Напомним, в сентябре 2024 года в Уфе разгорелся скандал из-за уничтожения аллеи, высаженной в 2022 году в честь возвращения регионов Новороссии в состав России и в честь бойцов СВО.

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