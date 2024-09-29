Плачет вся Башкирия: быть войном — жить вечно

Posted 29 сентября, 09:00
Published 29 сентября, 09:00
Modified 29 сентября, 09:03
Updated 29 сентября, 09:03
Траурные церемонии прощания с погибшими в зоне специальной военной операции уроженцами Татышлинского района Башкирии состоялись утром в воскресенье, 29 сентября. Как сообщил руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов, в деревне Старосолдово похоронили Радмира Халимова, а в селе Старокальмиярово — Ирека Нигаматзянова.
— В зону СВО они отправились добровольцами, с честью выполняли боевые задачи, показывая образцы мужества и самоотверженности. Память о воинах, отдавших свои жизни за наш спокойный сон, будет жить вечно, — отметил руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.
Похороны бойцов СВО прошли со всеми долженствующими героям воинскими почестями. Родственникам погибших коллег войны Армии России передали флаги РФ. Согласно традиции, в момент передачи флага военнослужащий преклоняет колено. Родственники и близкие погибших не могли сдержать слез в моменты прощания.
Напомним, в сентябре 2024 года в Уфе разгорелся скандал из-за уничтожения аллеи, высаженной в 2022 году в честь возвращения регионов Новороссии в состав России и в честь бойцов СВО.
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