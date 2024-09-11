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Posted 11 сентября, 07:20

Published 11 сентября, 07:20

Modified 11 сентября, 07:23

Updated 11 сентября, 07:23

Вместо свадьбы похороны устроили в Уфе

Вместо свадьбы похороны устроили в Уфе

11 сентября 2024, 07:20
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Сюжет
Башкирия
Друзья и невеста погибшего в аварии таксиста рассказали о его планах на жизнь.

В ночь с 23 августа 2024 года, Владислав выполнял свои обязанности водителя такси в Уфе. На перекрестке улицы Левитана его автомобиль — старенький «ВАЗ-12» — стал жертвой безрассудного поведения другого водителя. На запрещающий сигнал светофора мчался внедорожник Ленд Ровер, который в итоге стал причиной страшной аварии. Мощный удар унес жизнь пассажира Владислава мгновенно. Сам он скончался спустя несколько часов в больнице, не приходя в сознание.

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Семья погибшего молодого человека была шокирована этой трагедией. Как сообщает «Честный Репортаж», они рассказали о том, как много планов связывало их сына с девушкой Лилианой. Пара собиралась вступить в брак и только начинала строить совместное будущее — мечтали о новом жилье и ипотеке.

— Владислав всегда был аккуратным водителем. Он знал, какую ответственность несет за своих пассажиров, — рассказывает девушка Лилиана.

Сейчас идет доследственная проверка обстоятельств ДТП. Родители Владислава и его близкие требуют справедливости: виновница происшествия до сих пор не вышла на связь с семьей погибшего и не принесла ни слов сочувствия, ни предложений о компенсации за утрату.

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