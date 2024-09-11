Вместо свадьбы похороны устроили в Уфе

В ночь с 23 августа 2024 года, Владислав выполнял свои обязанности водителя такси в Уфе. На перекрестке улицы Левитана его автомобиль — старенький «ВАЗ-12» — стал жертвой безрассудного поведения другого водителя. На запрещающий сигнал светофора мчался внедорожник Ленд Ровер, который в итоге стал причиной страшной аварии. Мощный удар унес жизнь пассажира Владислава мгновенно. Сам он скончался спустя несколько часов в больнице, не приходя в сознание.