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В Башкирии препятствуют захоронению погибшего участника СВО

В Башкирии препятствуют захоронению погибшего участника СВО

24 августа 2024, 11:54
Фото: СК РФ
Председатель СК России лично заинтересовался уголовным делом о противоправных действиях жителя деревни Сабанаево, который воспрепятствовал захоронению погибшего участника СВО на кладбище, сообщает Следком РБ.

Как стало известно, житель деревни Сабанаево воспрепятствовал проведению похорон на кладбище вблизи могилы матери военнослужащего. Место захоронения было заранее согласовано родственниками погибшего с должностными лицами органов местного самоуправления.

В связи с этим следственные органы начали уголовное дело по факту противоправных действий местного жителя. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение данного поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

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