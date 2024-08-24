В Башкирии препятствуют захоронению погибшего участника СВО

В связи с этим следственные органы начали уголовное дело по факту противоправных действий местного жителя. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.