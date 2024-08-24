В Башкирии препятствуют захоронению погибшего участника СВО

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Как стало известно, житель деревни Сабанаево воспрепятствовал проведению похорон на кладбище вблизи могилы матери военнослужащего. Место захоронения было заранее согласовано родственниками погибшего с должностными лицами органов местного самоуправления.
В связи с этим следственные органы начали уголовное дело по факту противоправных действий местного жителя. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Исполнение данного поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.