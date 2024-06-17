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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Оперная певица из Уфы стала профессиональной охотницей на мошенников

Оперная певица из Уфы стала профессиональной охотницей на мошенников

17 июня 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
О том, как решилась бороться со злоумшленниками, Олеся Хуснутдинова рассказала в программе «Малахов» на телеканале «Россия».

Мать оперной певицы из Уфы лишилась крупной денежной суммы из-за мошенников. Они выманили у неё 97,5 тыс. рублей, которые та откладывала на похороны. После этого женщина решила самостоятельно заняться борьбой с аферистами.

Как рассказала Хуснутдинова, мошенники убедили пожилую женщину в том, что её дочь сбила ребенка на машине. Деньги же были нужны, чтобы замять дело.

Олеся Хуснутдинова является заслуженной артисткой республики, а также лауреатом открытого республиканского конкурсаОлеся Хуснутдинова является заслуженной артисткой республики, а также лауреатом открытого республиканского конкурса
Олеся Хуснутдинова является заслуженной артисткой республики, а также лауреатом открытого республиканского конкурса
Фото: bashopera.ru

Сейчас Олеся Хуснутдинова сама заманивает к себе мошенников. Претворяясь пожилой бабушкой, она начала договариваться о встречах со злоумышленниками, параллельно информируя обо всем компетентные органы.

Она отмечает, что подобные разговоры требуют таланта и мастерства ввиду того, что на другом конце провода находятся чуткие психологи, внимательно следящие за каждым словом собеседника. Благодаря Олесе Хуснутдиновой правоохранителям удалось задержать семерых курьеров. По её словам, двое их них даже не знали, что оказались втянуты в мошеннической схемы.

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