Оперная певица из Уфы стала профессиональной охотницей на мошенников

Она отмечает, что подобные разговоры требуют таланта и мастерства ввиду того, что на другом конце провода находятся чуткие психологи, внимательно следящие за каждым словом собеседника. Благодаря Олесе Хуснутдиновой правоохранителям удалось задержать семерых курьеров. По её словам, двое их них даже не знали, что оказались втянуты в мошеннической схемы.