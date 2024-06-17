Оперная певица из Уфы стала профессиональной охотницей на мошенников

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Мать оперной певицы из Уфы лишилась крупной денежной суммы из-за мошенников. Они выманили у неё 97,5 тыс. рублей, которые та откладывала на похороны. После этого женщина решила самостоятельно заняться борьбой с аферистами.
Как рассказала Хуснутдинова, мошенники убедили пожилую женщину в том, что её дочь сбила ребенка на машине. Деньги же были нужны, чтобы замять дело.
Сейчас Олеся Хуснутдинова сама заманивает к себе мошенников. Претворяясь пожилой бабушкой, она начала договариваться о встречах со злоумышленниками, параллельно информируя обо всем компетентные органы.
Она отмечает, что подобные разговоры требуют таланта и мастерства ввиду того, что на другом конце провода находятся чуткие психологи, внимательно следящие за каждым словом собеседника. Благодаря Олесе Хуснутдиновой правоохранителям удалось задержать семерых курьеров. По её словам, двое их них даже не знали, что оказались втянуты в мошеннической схемы.