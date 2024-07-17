Спикер Башкирии похоронил бойца СВО

Павел Гонтарев родился, вырос и получил образование в Сибае. Всегда был отличником. Одновременно работал и получал профессиональное образование. На СВО был стрелком МСБ. Бойца в Сибае хоронили со всеми воинскими почестями. На церемонию прощания пришли многие местные жители. За отвагу и мужество посмертно был поощрен орденом от властей Башкирии.