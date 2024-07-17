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Спикер Башкирии похоронил бойца СВО

Спикер Башкирии похоронил бойца СВО

17 июля 2024, 10:41
Фото: Пресс-служба Курултая Республики Башкортостан
На церемонии прощания руководитель регионального парламента Константин Толкачев передал матери земляка награду, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.

Похороны гвардии рядового Павла Гонтарева состоялись в среду, 17 июля, в городе Сибай. На прощание с погибшим в зоне СВО бойцом прибыл спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. От имени коллег и главы администрации Башкирии Радия Хабирова руководитель Курултая РБ принес соболезнования родным и близким героически погибшего земляка. Помимо этого, Константин Толкачев передал матери погибшего на СВО бойца награду — орден генерала Шаймуратова.

Павел Гонтарев родился, вырос и получил образование в Сибае. Всегда был отличником. Одновременно работал и получал профессиональное образование. На СВО был стрелком МСБ. Бойца в Сибае хоронили со всеми воинскими почестями. На церемонию прощания пришли многие местные жители. За отвагу и мужество посмертно был поощрен орденом от властей Башкирии.

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