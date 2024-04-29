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Фото: соцсети

В Башкирии внезапно скончался посол гостеприимства

29 апреля 2024, 05:38
Фото: соцсети
Ильдар Биккузин умер на 53-м году жизни. Его знали как предпринимателя и активного общественного деятеля. Мужчину похоронят на родине отца в деревне Турумбетово Аургазинском района.

О скоропостижной кончине Ильдара Биккузина сообщили его коллеги. Причина смерти не уточняется. Известно, что мужчину похоронят на его малой родине — в башкирской деревне.

 

— Он был просто солнечным человеком, в котором всегда жило добро. Его внезапный уход стал утратой для всех, — говорят об Ильдаре Биккузине его коллеги.

 

Ильдар Биккузин по образованию был фотографом и журналистом. Он активно занимался развитием сферы туризма, вместе с женой запустил гастропроект — мастерскую национальной кухни «Бишбармак». В Башкирии мужчину знали как «посла гостеприимства». В 2022 году его команда стала победителем Фонда культурных инициатив с проектом «Зилим фест. Игры народов России».

Прощание с Ильдаром Биккузиным состоится в Уфе в понедельник, 29 апреля, в фойе Национального Молодежного театра имени Мустая Карима вполдень. Его похоронят на родине отца в деревне Турумбетово Аургазинском района.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Туризм#Похороны#Ильдар Биккузин#Посол гостеприимства#Бишбармак
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