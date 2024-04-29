В Башкирии внезапно скончался посол гостеприимства

Ильдар Биккузин по образованию был фотографом и журналистом. Он активно занимался развитием сферы туризма, вместе с женой запустил гастропроект — мастерскую национальной кухни «Бишбармак». В Башкирии мужчину знали как «посла гостеприимства». В 2022 году его команда стала победителем Фонда культурных инициатив с проектом «Зилим фест. Игры народов России».