«Не давал заднюю»: бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

Posted 17 ноября, 06:56
Published 17 ноября, 06:56
Modified 17 ноября, 13:40
Updated 17 ноября, 13:40
Судя по всему, Чуприянов получил смертельной ранения в ходе одной из операций в Мали — на надгробии указаны дата случившегося: 27 июля 2024 года. Похороны погибшего состоялись посёлке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкортостана.
— Добрый, отзывчивый, никогда никого не боялся и не давал заднюю, был готов ко всему всегда, — гласит некролог бойцу.
Напомним, в июле 2024 года повстанцы Мали заявляли об убийстве туарегами нескольких десятков военных, среди которых были бойцы российской ЧВК «Вагнер». Осенью 2024 года близкие к формированию ресурсы сообщали, что тела погибших удалось вернуть в Россию.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Зианчуринском районе Башкирии похоронили ещё одного бойца ЧВК, расстрелянного в Мали.