«Не давал заднюю»: бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

Судя по всему, Чуприянов получил смертельной ранения в ходе одной из операций в Мали — на надгробии указаны дата случившегося: 27 июля 2024 года. Похороны погибшего состоялись посёлке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкортостана.