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Posted 17 ноября, 06:56

Published 17 ноября, 06:56

Modified 17 ноября, 13:40

Updated 17 ноября, 13:40

В Башкирии похоронили убитого в Мали бойца ЧВК «Вагнер»

«Не давал заднюю»: бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии

17 ноября 2024, 06:56
Фото: Telegram/wagner_group2022.

В Башкирии похоронили убитого в Мали бойца ЧВК «Вагнер»

Связанные с «Группой Вагнера» Telegram-каналы пишут о гибели бойца из Башкирии Владимира Чуприянова.

Судя по всему, Чуприянов получил смертельной ранения в ходе одной из операций в Мали — на надгробии указаны дата случившегося: 27 июля 2024 года. Похороны погибшего состоялись посёлке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкортостана.

— Добрый, отзывчивый, никогда никого не боялся и не давал заднюю, был готов ко всему всегда, — гласит некролог бойцу.

Напомним, в июле 2024 года повстанцы Мали заявляли об убийстве туарегами нескольких десятков военных, среди которых были бойцы российской ЧВК «Вагнер». Осенью 2024 года близкие к формированию ресурсы сообщали, что тела погибших удалось вернуть в Россию.

Расстрелянного в Мали бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Зианчуринском районе Башкирии похоронили ещё одного бойца ЧВК, расстрелянного в Мали.

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