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Updated Сегодня, 04:26

Ветеран из Уфы, сражавшийся на Курской дуге, умер в 99 лет

В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны

6 марта 2024, 04:24

Ветеран из Уфы, сражавшийся на Курской дуге, умер в 99 лет

Василий Безденежнов трудился в нефтяной отрасли.

В Уфе проводили в последний путь 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Безденежнова.

Летом 1942 года, в 18 лет, Василия Безденежнова призвали в армию и направили в I Тюменское пехотное училище, где он прошёл полугодовые офицерские курсы. Оттуда он ушёл на фронт. За время боевых действий он дважды был ранен, но остался на фронте. Василию Безденежнову довелось сражаться на Курской дуге, Украине, Латвии. В Латвии он встретил последний день войны. За мужество его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями Георгия Жукова, «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.

На родине Василий Безденежнов работал бухгалтером в нефтяной промышленности.

#Уфа#Ветеран#Великая Отечественная война#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кировский район#Похороны
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