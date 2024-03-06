В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны

Летом 1942 года, в 18 лет, Василия Безденежнова призвали в армию и направили в I Тюменское пехотное училище, где он прошёл полугодовые офицерские курсы. Оттуда он ушёл на фронт. За время боевых действий он дважды был ранен, но остался на фронте. Василию Безденежнову довелось сражаться на Курской дуге, Украине, Латвии. В Латвии он встретил последний день войны. За мужество его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями Георгия Жукова, «За победу над Германией», а также юбилейными медалями.