Спортивная семья пережила большую утрату — в Уфе погибла шорт-трекистка из Мордовии

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Уфе скончалась двадцатилетняя спортсменка Анастасия Середа. Об этом сообщил телеграм-канала Союза конькобежцев России.
Как передаёт «Коммерсантъ», Середа проходила лечение в уфимской больнице из-за инфекционного заболевания. На турнирах под эгидой Союза конькобежцев девушка представляла Мордовию и Санкт-Петербург.
Зимой 2019 года шорт-трекистка завоевала бронзовые медали в международных соревнованиях на Кубок им. Юрия Павловского. В том же году она победила в эстафете в первенстве России, которое проходило в Смоленске. В марте 2021 года в составе сборной города на Неве она принимала участие в Чемпионате России по шорт-треку в Коломне. Эстафета принесла ей и напарницам бронзовые медали.
В октябре 2023 года Анастасия Середа в составе сборной команды Санкт-Петербурга получила серебряные медали на этапе Кубка России по шорт-треку (в эстафете на 3000 метров), проходившем в «Северной столице». Осенью 2022 года такие же соревнования проходили в Уфе, там спортсменка со сборной Санкт-Петербурга тоже взяла серебро.
Издание «Известия» уточняет, что Анастасия Середа заболела гриппом. Инфекция привела к осложнениям и коме, откуда выбраться мастеру спорта не удалось.
Похороны девушки пройдут в Саранске.