mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Уфе из-за гриппа умерла спортсменка, представлявшая Санкт-Петербург и Мордовию

Спортивная семья пережила большую утрату — в Уфе погибла шорт-трекистка из Мордовии

7 января 2024, 10:27
Фото: 1MI

В Уфе из-за гриппа умерла спортсменка, представлявшая Санкт-Петербург и Мордовию

Девушка стала мастером спорта, добилась значительных высот в карьере.

В Уфе скончалась двадцатилетняя спортсменка Анастасия Середа. Об этом сообщил телеграм-канала Союза конькобежцев России.

Как передаёт «Коммерсантъ», Середа проходила лечение в уфимской больнице из-за инфекционного заболевания. На турнирах под эгидой Союза конькобежцев девушка представляла Мордовию и Санкт-Петербург.

Фото: Официальный канал Союза конькобежцев России / https://t.me/russianskating

Зимой 2019 года шорт-трекистка завоевала бронзовые медали в международных соревнованиях на Кубок им. Юрия Павловского. В том же году она победила в эстафете в первенстве России, которое проходило в Смоленске. В марте 2021 года в составе сборной города на Неве она принимала участие в Чемпионате России по шорт-треку в Коломне. Эстафета принесла ей и напарницам бронзовые медали.

В октябре 2023 года Анастасия Середа в составе сборной команды Санкт-Петербурга получила серебряные медали на этапе Кубка России по шорт-треку (в эстафете на 3000 метров), проходившем в «Северной столице». Осенью 2022 года такие же соревнования проходили в Уфе, там спортсменка со сборной Санкт-Петербурга тоже взяла серебро.

Издание «Известия» уточняет, что Анастасия Середа заболела гриппом. Инфекция привела к осложнениям и коме, откуда выбраться мастеру спорта не удалось.

Похороны девушки пройдут в Саранске.

#Происшествия#Спорт#Уфа#Идэль Гумеров#Похороны
Подпишитесь
Видео. Залечь на дно в Бирске: в Башкирии фура ушла под лёд
Сегодня, 04:18
«Менее 40%»: снежный коллапс в Уфе заинтересовал прокуратуру
5 января, 11:02
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов
2 января, 07:29
Парламент Башкирии планирует разобраться с фонограммой, под которую поют артисты
Вчера, 14:26
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08