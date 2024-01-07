Спортивная семья пережила большую утрату — в Уфе погибла шорт-трекистка из Мордовии

Зимой 2019 года шорт-трекистка завоевала бронзовые медали в международных соревнованиях на Кубок им. Юрия Павловского. В том же году она победила в эстафете в первенстве России, которое проходило в Смоленске. В марте 2021 года в составе сборной города на Неве она принимала участие в Чемпионате России по шорт-треку в Коломне. Эстафета принесла ей и напарницам бронзовые медали.