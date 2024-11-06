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Перекрытие

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Ноябрь
Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
6 ноября, 08:55
В Башкирии закрывают трассы
5 ноября, 20:45
Октябрь
В Уфе закрывают платную дорогу
18 октября, 11:06
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02
Сентябрь
Срочно. В Уфе перекрывают мост
27 сентября, 11:24
Богатства Башкирии насолят Уфе
26 сентября, 13:29
Уфу перекроют из-за женщин и байкеров
16 сентября, 08:29
Канализация помешает движению в Уфе
14 сентября, 07:17
Центр Уфы будут перекрывать по ночам
11 сентября, 17:48
Шакшинский мост закрывают в Уфе
2 сентября, 12:29
Август
На проспекте Октября в Уфе введут одностороннее движение
29 августа, 13:31
Шакшинский мост закроют в Уфе
22 августа, 06:25
Центр и Север Уфы встанут в пробках
21 августа, 13:45
Оркестр помешает движению в Уфе
20 августа, 10:23
Уфу перекроют из-за ярмарок и троллейбусов
16 августа, 17:08
Центр Уфы перекопают
2 августа, 11:51
Июль
В Уфе закроют Затонское Шоссе
Транспортная артерия будет недоступна для уфимцев из-за очень важных персон, проинформировали в городской мэрии.
30 июля, 11:03
Мост Шакша-Уфа собрал пробку в неожиданном месте
Уфимцы продолжают жаловаться на транспортную ситуацию в городе из-за перекрытия Шакшинского моста.
23 июля, 04:46
Как кайфануть от поездки из Шакши в Уфу
Транспортники рассказали лайфхаки для пассажиров железной дороги, нагрузка на которую значительно выросла из-за закрытия на ремонт Шакшинского моста.
22 июля, 11:39
Шакшинский мост откроют медленно в Уфе
Водителям придётся смириться с ещё одним ограничением на Шакшинском мосту сразу после открытия, сообщил глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.
20 июля, 10:08

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