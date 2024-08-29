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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

На проспекте Октября в Уфе введут одностороннее движение

На проспекте Октября в Уфе введут одностороннее движение

29 августа 2024, 13:31
Фото: мэрия Уфы
Новые транспортные ограничения задумали власти Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как гласит информация администрации башкирской столицы, с 18:00 29 августа и до 1 сентября будет частично перекрыта улица-дублёр проспекта Октября. Речь идёт об отрезке проезжей части от Северного до Южного проезда — между домами №114 и 126.

На это время в пределах участка вводится одностороннее движение. Власти города пояснили, что ограничения вводятся в связи с нанесением новой дорожной разметки.

День города в Уфе — перекрытие дорог
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Ранее Mkset рассказывал о том, сколько улиц перекроют в столице Башкирии на время проведения мероприятий по случаю 450-летнего юбилея города. Из-за ограничений в городе также временно изменится схема проезда для многих автобусных маршрутов.

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