На проспекте Октября в Уфе введут одностороннее движение

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как гласит информация администрации башкирской столицы, с 18:00 29 августа и до 1 сентября будет частично перекрыта улица-дублёр проспекта Октября. Речь идёт об отрезке проезжей части от Северного до Южного проезда — между домами №114 и 126.
На это время в пределах участка вводится одностороннее движение. Власти города пояснили, что ограничения вводятся в связи с нанесением новой дорожной разметки.
Ранее Mkset рассказывал о том, сколько улиц перекроют в столице Башкирии на время проведения мероприятий по случаю 450-летнего юбилея города. Из-за ограничений в городе также временно изменится схема проезда для многих автобусных маршрутов.