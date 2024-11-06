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Posted 6 ноября, 08:55

Published 6 ноября, 08:55

Modified 6 ноября, 08:59

Updated 6 ноября, 08:59

Автомобилистов Уфы предупредили о закрытии Восточного выезда

Платный Восточный выезд из Уфы закрывают

6 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.

Автомобилистов Уфы предупредили о закрытии Восточного выезда

В начале декабря будет приостановлено движение на платной дороге, сообщила пресс-служба Минтранса РБ в среду, 6 ноября.

Первые зимние дни встретят автолюбителей ограничением, а именно: будет прекращено движение по Восточному выезду в сторону трассы М-5. Так, 1 декабря, с 02:00 до 04:00 часов, дорога будет закрыта в связи с монтажом крупногабаритных рамок. Перекрывать встречную полосу не будут, можно спокойно ездить.

— Во время таких крупных работ перекрытие дороги важно, в первую очередь, для обеспечения безопасности водителей. Для уменьшения опасных ситуаций проводить установку будут в период уменьшенного трафика, а именно ночью, — прокомментировал министр транспорта РФ Любовь Минакова.

Эта платная дорога является важным инфраструктурным объектом, реализованным по проекту «Безопасные качественные дороги».

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Восточный выезд смог позитивно повлиять на Уфу, разгрузив привычные транспортные направления. Восточный проезд протяженностью 13, 9 км с тоннелем и мостом принес городу удобства и быстрый выезд из центра Уфы загород. Ежедневно пользуется платной дорогой более 15 тысяч автомобилистов.

Недавно Mkset сообщил про дорожных рабочих, которые смогли задержать преступника и передать в руки закона.

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