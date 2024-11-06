Платный Восточный выезд из Уфы закрывают

Первые зимние дни встретят автолюбителей ограничением, а именно: будет прекращено движение по Восточному выезду в сторону трассы М-5. Так, 1 декабря, с 02:00 до 04:00 часов, дорога будет закрыта в связи с монтажом крупногабаритных рамок. Перекрывать встречную полосу не будут, можно спокойно ездить.