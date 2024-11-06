Платный Восточный выезд из Уфы закрывают

Posted 6 ноября, 08:55
Published 6 ноября, 08:55
Modified 6 ноября, 08:59
Updated 6 ноября, 08:59
Первые зимние дни встретят автолюбителей ограничением, а именно: будет прекращено движение по Восточному выезду в сторону трассы М-5. Так, 1 декабря, с 02:00 до 04:00 часов, дорога будет закрыта в связи с монтажом крупногабаритных рамок. Перекрывать встречную полосу не будут, можно спокойно ездить.
— Во время таких крупных работ перекрытие дороги важно, в первую очередь, для обеспечения безопасности водителей. Для уменьшения опасных ситуаций проводить установку будут в период уменьшенного трафика, а именно ночью, — прокомментировал министр транспорта РФ Любовь Минакова.
Эта платная дорога является важным инфраструктурным объектом, реализованным по проекту «Безопасные качественные дороги».
Восточный выезд смог позитивно повлиять на Уфу, разгрузив привычные транспортные направления. Восточный проезд протяженностью 13, 9 км с тоннелем и мостом принес городу удобства и быстрый выезд из центра Уфы загород. Ежедневно пользуется платной дорогой более 15 тысяч автомобилистов.
Недавно Mkset сообщил про дорожных рабочих, которые смогли задержать преступника и передать в руки закона.